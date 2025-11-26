Vilniaus oro uoste kitąmet turėtų nebelikti dyzelinių autobusų – perka elektrinius

Anot LTOU, pirmųjų autobusų įsigijimui skirta 7,2mln. eurų (be PVM), ši suma apima techninį jų aptarnavimą bei gedimų šalinimą. Beveik 14 metrų ilgio ir 2,7 metro pločio autobusai vienu metu talpins 96 keleivius.
„Susisiekimo sektorius užtikrintai juda aplinkai draugiškesnės veiklos link. Taršias transporto priemones į varomas elektra keičia paštas, geležinkeliai, o dabar ir oro uostai. Žalias oro uosto transportas – ne tik draugiškas aplinkai, bet ir klientams. Elektriniai autobusai bus be paaukštintų slenksčių, talpesni, tad jais patogiai nuo terminalo iki lėktuvo galės keliauti beveik 100 keleivių“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Ministrui antrino ir LTOU generalinis direktorius Simonas Bartkus, teigdamas, kad nauji elektriniai autobusai yra svarbus žingsnis Lietuvos oro uostams siekiant iki 2030 metų tapti CO2 neutralia organizacija.
„Oro uosto veiklai pritaikyti autobusai leis efektyviau ir tvariau valdyti transporto parką, taip pat užtikrins geresnę keleivių patirtį. Transporto elektrifikacija yra svarbus žingsnis siekiant nulinių CO2 emisijų tikslo, kurį esame užsibrėžę oro uostų NET ZERO strategijoje“, – teigė S.Bartkus.
Atsiradus poreikiui, sutartyje taip pat yra numatyta galimybė ateityje įsigyti tris papildomus elektrinius autobusus.
Šiuo metu Vilniaus oro uoste keleiviai tarp orlaivių ir terminalo gabenami autobusais, kuriuos valdo antžeminio aptarnavimo paslaugas oro uoste teikiančios bendrovės.