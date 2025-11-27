„Great Wall Motor“ skelbia apie strateginį pertvarkymą ir plėtrą Europoje

Visus poreikius atitinkantis platesnis produktų portfelis
Naujoji „GWM“ Europos strategija grindžiama filosofija „visi scenarijai, visų tipų varikliai“. Nuo 2026 m. vidurio „GWM“ planuoja pristatyti bent septynis naujus modelius ir jų versijas, įskaitant „GWM Haval“ prekės ženklo debiutą Europoje.
Dauguma naujų modelių bus įvairaus dydžio SUV automobiliai – nuo kompaktiškų miesto krosoverių iki didesnių šeimyninių automobilių su priekinių varančiųjų ratų sistema arba pažangia „Hybrid Intelligent All-Wheel-Drive“ (Hi4) sistema. Be to, „GWM“ pristatys visiškai naują „GWM ORA“ prekės ženklo kompaktiškų miesto automobilių su įvairių tipų kėbulais šeimą.
Norėdama sėkmingai vykdyti veiklą įvairialypėje Europos automobilių rinkoje, „GWM“ siūlys platų variklių pasirinkimą – nuo prieinamų vidaus degimo variklio (ICE) versijų iki ekonomiškų hibridinių (HEV), ilgą atstumą įveikiančių įkraunamų hibridinių (PHEV) ir nulinės taršos elektrinių (BEV) automobilių. Šiuo plačiu asortimentu „GWM“ siekia patenkinti daugiau Europos vairuotojų poreikių ir sustiprinti savo pozicijas pagrindiniuose rinkos segmentuose.
Kitas žingsnis: rinkos plėtra
„GWM“ ne tik pristatys naujus modelius, bet ir kartu spartins plėtrą Europoje. Didelėse rinkose, tokiose kaip Ispanija ir Italija, „GWM“ steigia nacionalines pardavimų bendroves, o mažesnėse rinkose tęs bendradarbiavimą su patyrusiais nepriklausomais importuotojais ir patikimais vietos prekybos atstovais. Ši strategija jungia vietoje sukauptas žinias su pasaulio mastu įgyta patirtimi ir užtikrina nuoseklią klientų patirtį visose rinkose.
Esamų partnerystės ryšių stiprinimas
„GWM“ toliau stiprina santykius su savo partneriais Europoje, grindžiamus skaidrumu, pasitikėjimu ir ilgalaikio bendradarbiavimo principais. „Tikra partnerystė turi būti grindžiama skaidrumu, supratimu ir pasitikėjimu. „GWM“ tai vadina ilgalaikiu požiūriu, kuris yra stipraus automobilių prekės ženklo ir tvaraus verslo Europoje pagrindas“, sako Parker Shi, „GWM International“ prezidentas. Augant partnerių tinklui, „GWM“ rengiasi kitam plėtros etapui, siekdama stiprinti savo pozicijas ir ilgalaikę sėkmę Europos rinkose.
Apie „Great Wall Motor“ (GWM)
„Great Wall Motor“ (GWM) į Europos rinką įžengė 2022 m. pristačiusi „GWM ORA“ ir „GWM WEY“ produktų linijas. Šiuo metu prekės ženklas veiklą vykdo devyniose rinkose, įskaitant Vokietiją, Jungtinę Karalystę, Švediją, Estiją, Latviją ir Lietuvą, ir siūlo tokius modelius kaip „ORA 03“ (BEV) bei „WEY 03“ ir „WEY 05“ (PHEV). „Tobulumas tik – pardžia“ tai tarptautinės kelis prekių ženklus apimančios automobilių gamintojos „Great Wall Motor“ pagrindinis principas, žymintis naujos mobilumo eros pradžią su „GWM WEY“ ir „GWM ORA“ prekių ženklais.
Kinijoje „Great Wall Motor“ pirmauja tarp prabangių SUV gamintojų ir, vadovaujama Jack Wey, tapo viena iš pirmųjų Kinijos automobilių gamintojų, sėkmingai įsitvirtinusių užsienio rinkose. 1984 m. įkurta įmonė šiandien yra viena iš novatoriškiausių automobilių pramonės įmonių Kinijoje. „Great Wall Motor“, apimanti keturis pagrindinius – SUV, lengvųjų automobilių, motociklų ir pikapų – segmentus, siūlo klientams platų modelių asortimentą su tradiciniais ir naujus energijos šaltinius naudojančiais varikliais.
Bendrovės prekių ženklų portfelį sudaro „HAVAL“, „GWM WEY“, „GWM ORA“, „Poer“ ir „TANK“. „Great Wall Motor“ pirmauja Kinijos SUV rinkoje jau 11 metų iš eilės, o pikapų segmente – 23 metus. Įmonė taip pat yra pažangiųjų ryšio technologijų kūrimo pradininkė ir tokių inovacijų kaip 5G, autonominio vairavimo sistema ir V2X mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros lyderė.
Be to, „GWM“ aktyviai investuoja į vadinamąsias „tris elektrines technologijas“ – baterijas, elektrinius variklius ir elektronines valdymo sistemas, kurios yra pagrindinės naujos energijos transporto priemonių (NEV) technologijos, įskaitant elektrinius, įkraunamus hibridinius ir vandenilinius automobilius. Per ateinančius penkerius metus „Great Wall Motor“ planuoja investuoti 100 mlrd.
CNY į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Siekdama išlaikyti aukštą kokybę, „Great Wall Motor“ užmezgė strategines partnerystes su pirmaujančiais tarptautiniais automobilių gamintojais ir tiekėjais. Be bendros su „BMW“ įmonės „Spotlight Automotive“, kurios pagrindinis veiklos tikslas – elektromobilių projektavimas ir gamyba, bendrovė bendradarbiauja ir su įmonėmis „Continental“, „Bosch“, „Webasto“, „BorgWarner“, „ZF“ bei „Hella“.