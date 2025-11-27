„Linava“: rastas sprendimas dėl puspriekabių pargabenimo iš Baltarusijos

„Po intensyvių konsultacijų su Muitine sutarta dėl laikinos tvarkos, pagal kurią Lietuvoje registruoti vilkikai galės išvykti iš šalies be puspriekabių, kad būtų sudaryta galimybė parvykti su Baltarusijos teritorijoje esančiomis puspriekabėmis. Šis sprendimas atveria realų kelią įmonėms susigrąžinti savo turtą ir sumažinti augančius nuostolius“, – teigė asociacija.
Anot jų, nors puspriekabių pargabenimas tampa įmanomas, pačių vilkikų grąžinimo klausimas kol kas lieka neišspręstas – Baltarusijos institucijos jų išvykimo vis dar neleidžia. Šis klausimas toliau derinamas diplomatiniais kanalais.
Asocaicijos prezidentas Erlandas Mikėnas teigė besitikintis, kad šiuo sprendimu pavyks išsklaidyti dalį vežėjų nerimo.
„Mums svarbiausia buvo užtikrinti, kad vežėjai neprarastų savo puspriekabių, kurios yra jų turtas ir darbo priemonė, ir galėtų jas susigrąžinti, kai tik bus sutarta dėl visos technikos paleidimo. Kartu su Muitinės departamentu radome būdą, kaip sudaryti galimybę jas parsigabenti, ir tai yra svarbus žingsnis situacijai stabilizuoti. Toliau dirbame, kad būtų rastas sprendimas ir dėl pačių vilkikų grąžinimo“, – sakė jis.
Teigta, kad situacija ir toliau yra sudėtinga, tačiau šis žingsnis leidžia užkirsti kelią dar didesniems nuostoliams.
„Asociacija ir toliau dės visas įmanomas pastangas, kad visas vežėjų turtas būtų sugrąžintas“, – sakė jie.