Aštuoni patarimai, kurių elektromobilių vairuotojai privalo nepamiršti šaltuoju metų laiku

Laura Doraitė-Gudavičienė, „Elektrum Lietuva“ Elektromobilių produktų vystymo vadovė sako, kad nors šaltasis metų laikas elektromobilių vairuotojams kelia papildomų iššūkių, vis dėlto pasinaudojus keletu patarimų ir pakoregavus elektromobilio įkrovimo bei vairavimo įpročius, keliauti elektromobiliu galima įprastais maršrutais.
Optimali temperatūra elektromobilio baterijos veikimui yra apie 20 laipsnių. Krintant aplinkos temperatūrai, lėtėja baterijoje vykstančios elektrocheminės reakcijos, o tai lemia didesnes energijos sąnaudos ir mažesnį nuvažiuojamų kilometrų skaičių. Tad kai kurių elektromobilių įveikiamas atstumas žiemą gali sumažėti net iki 30 proc. Siekiant užtikrinti sklandžias keliones elektromobiliu šaltuoju metų laiku užtenka laikytis itin paprastų patarimų.
Naudokite išankstinio pašildymo funkciją
Dažnesnį elektromobilio įkrovimą šaltuoju sezonu lemia didesnės energijos sąnaudos, atsirandančios dėl sumažėjusio baterijos efektyvumo ir papildomos energijos, reikalingos salono šildymui. Elektromobiliai, skirtingai nei vidaus degimo variklį turintys automobiliai, salono šildymui naudoja tą pačią baterijoje sukauptą energiją. Šaltuoju metų sezonu elektromobilius rekomenduojame statyti šildomose ar bent iš dalies nuo vėjo, kritulių ir žemos temperatūros apsaugotose stovėjimo vietose. Esant galimybei rekomenduojama elektromobilio salono šildymą įjungti likus keliolikai minučių iki pradedant juo naudotis. Tokiu būdu salonas bus šiltas dar prieš pradedant kelionę, o papildomas sėdynių ir vairo šildymas užtikrins komfortą visos kelionės metu.
Vairuokite ramiau – energijos sunaudosite mažiau
Žema oro temperatūra mažina baterijos efektyvumą, todėl staigi akceleracija ar stabdymas, kaip ir didelis greitis, reikalauja papildomų energijos sąnaudų. Tad šaltuoju metų laiku puikiai tinka posakis „mažiau yra daugiau“ – pasirinkę tolygų vairavimą ne tik sumažinsite energijos sąnaudas, bet ir prailginsite nuvažiuojamą atstumą, o kelyje būsite saugesni.
Naudokite „Eco“ važiavimo režimą
Dauguma elektromobilių turi „Eco“ režimą, padedantį efektyviai vairuoti elektromobilį. Ši funkcija padeda optimizuoti energijos sąnaudas: mažesnė akceleracija, ribojamas maksimalus greitis, klimato kontrolės galia ir efektyviau išnaudojamas regeneruojantis stabdymas.
Paruoškite elektromobilį kelionei
Jei namuose ar darbe turite įkrovimo stotelę, prieš išvykdami palikite elektromobilį įsikrauti. Tokiu būdu ne tik pašildysite bateriją, bet ir džiaugsitės šiltu automobilio salonu. Šilta baterija užtikrina didesnį nuvažiuojamą atstumą ir greitesnį įkrovimą. Esant žemai oro temperatūrai, dėl lėčiau vykstančių cheminių reakcijų, baterija įšyla lėčiau, todėl norint greitai papildyti energijos sąnaudas, ypač greito įkrovimo stotelėse, siūloma naudoti baterijos paruošimo funkciją.
Nepamirškite regeneracinio stabdymo
Regeneracinis stabdymas – viena dažniausiai vairuotojų naudojamų elektromobilio funkcijų. Elektromobilis stabdant akumuliuoja kinetinę energiją ir naudoja ją baterijai įkrauti. Norėdami kuo geriau išnaudoti regeneruojančio stabdymo galimybes, lėtinkite automobilį tolygiai, palengva stabdant slidžiame kelyje taip pat yra išlaikomas saugus atstumas nuo priešais esančios transporto priemonės. Tačiau svarbu nepamiršti, kad baterijos temperatūra lemia regeneruojančio stabdymo veiksmingumą. Kaip ir įkrovimo metu, šalta baterija negali taip efektyviai priimti energijos, todėl jei įprastai nesate įpratę naudoti stabdžių, šaltuoju metų laiku rizikuojate pasikliaudami tik regeneruojančiu stabdymu.
Tikrinkite padangų slėgį
Temperatūrai krintant padangų būklę ir slėgį jose reikėtų tikrinti reguliariai. Skaičiuojama, kad kaskart temperatūrai nukritus dešimčia laipsnių, slėgis padangose sumažėja 0,07–0,14 baro. Dėl nepakankamo oro slėgio padangose atitinkamai sutrumpėja ir galimo įveikti kelio atstumas.
Pasirūpinkite įkrauta elektromobilio baterija
Dar vienas svarbus įprotis vairuojant elektromobilį – stebėti baterijos įkrovimo lygį. Dauguma vairuotojų stengiasi, kad baterijos likutis nebūtų mažesnis nei 20 proc., o žiemą tai itin svarbu, nes energija naudojama ne tik važiavimui, bet ir baterijos pašildymui prieš įkrovimą. Beje, esant žemai temperatūrai įkrovimas vyksta lėčiau, todėl esant šaltai baterijai elektromobilis negalės įsikrauti maksimalia galia greito įkrovimo stotelėse.
Planuokite keliones
Geriausias būdas užtikrinti sklandžias keliones elektromobiliu šaltuoju sezonu – planavimas. Dėl didesnių energijos sąnaudų, mažesnio nuvažiuojamo atstumo ir lėtesnio baterijos įkrovimo rekomenduojama skirti daugiau laiko kelionėms ir iš anksto pasidomėti viešo įkrovimo stotelėmis esančiomis jūsų suplanuotame maršrute.