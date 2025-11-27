I. Ruginienė apie tai, kad Baltarusija gali gauti pinigų už vilkikų prastovas: svertų turime ir mes

„Tikrai turėsime aptarti šitą klausimą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
Premjerė taip pat pabrėžė, kad šiuo metu su teisingumo ministre aptariama, kaip Lietuva, įžvelgus piktybinius Baltarusijos veiksmus, galėtų pradėti teisminius procesus iš savo pusės.
„Jeigu mes matome grėsmę aviacijos saugumui, jeigu mes galime įžvelgti tam tikrų piktybiškų veiksmų ir grėsmę mūsų civilių gyventojų gyvybei, tai mes irgi savo ruožtu galime pradėti teisminius procesus būtent šiais klausimais“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
„Tai čia toks abipusis (dalykas – ELTA). Dėl to pagrindinis klausimas ir yra, ar mes – abi pusės – toliau eskaluojame šitą situaciją, ar susitariame tiesiog techniniame lygmenyje užbaigti, nes svertų yra ir mūsų pusėje“, – apibendrino I. Ruginienė.
Apie tai, kad tebegaliojant 1992 metais pasirašytai teisinės pagalbos sutarčiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos, pastaroji gali už vilkikų prastovas jos teritorijoje susikaupusias sumas išsireikalauti per Lietuvos teismus, ketvirtadienį paskelbė LRT Tyrimų skyrius.
LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, per pastaruosius trejus metus, nuo 2022 iki 2025 m., Lietuvos teismai gavo 46 Baltarusijos teismų sprendimus, iš kurių 39 buvo pripažinti ir vykdyti Lietuvoje, nes tą įpareigoja teisinės pagalbos sutartis.
Savo ruožtu Minsko režimo diktatorius Aliaksandras Lukašenka 2022 m. pasirašė įsakymą, kuriuo Baltarusijai leista nevykdyti Lietuvos teisėsaugos sprendimų.
Generalinė prokuratūra LRT teigė, kad dar prieš trejus metus ragino stabdyti teisinės pagalbos sutartį ne tik su Rusija, bet ir Baltarusija.
Tą padaryti prieš metus sako raginusi ir Užsienio reikalų ministerija (URM). Jos teigimu, institucija šiuo metu taip pat svarsto šios sutarties denonsavimo galimybes.
Analogišką sutartį su Rusija Seimas denonsavo prieš metus.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.