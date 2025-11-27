Kaip pirkti naudotą automobilį ir išvengti didelių klaidų: 5 žingsnių vadovas

1 etapas: biudžetas ir rinkos analizė
Prieš pradėdami paiešką, aiškiai apibrėžkite savo finansinį limitą. Jūsų biudžetas turi padengti ne tik automobilio kainą, bet ir papildomas išlaidas:
Papildomos išlaidos: draudimas, mokesčiai, registracija.
Rezervas: numatykite sumą galimiems nedideliems remonto darbams.
Rinkos tyrimas padės nustatyti vidutinę reikiamų modelių kainą. Naudokitės skelbimų svetainėmis ir specializuotomis platformomis, kad suprastumėte kainų diapazoną ir rastumėte palankiausius pasiūlymus.
2 etapas: istorijos patikrinimas pagal VIN kodą
Automobilio istorija – labai svarbus veiksnys. Visada tikrinkite automobilio VIN kodą per specializuotas paslaugas. Tai suteiks jums išsamią informaciją apie:
Ankstesnius savininkus.
Dalyvavimą eismo įvykiuose ir rimtus remontus.
Faktinį ridos rodmenį.
Patikrinimas padės išvengti automobilio su paslėptais defektais ar rimtomis teisinėmis problemomis pirkimo.
3 etapas: vizualinis apžiūrėjimas ir profesionali diagnostika
Netaupykite ant kruopštaus patikrinimo. Jis susideda iš dviejų dalių:
Vizualinis apžiūrėjimas: įvertinkite kėbulo būklę, ar nėra rūdžių, avarijų pėdsakų ar nekokybiško remonto.
Nedvejokite užduoti savininkui išsamių klausimų.
Techninė patikra: būtinai kreipkitės į specialistą arba nepriklausomą serviso stotį. Profesionali diagnostika leis nustatyti paslėptas variklio, pavarų dėžės, pakabos ir kitų gyvybiškai svarbių sistemų problemas.
4 etapas: bandomasis važiavimas ir dokumentai
Prieš sudarydami sandorį, įvertinkite automobilį bandomuoju važiavimu. Pajusite jo elgesį kelyje, važiavimo sklandumą, variklio ir pakabos darbą. Atkreipkite dėmesį į bet kokius pašalinius garsus.
Dokumentai: įsitikinkite, kad visi dokumentai (techninis pasas, registracijos liudijimas, serviso knygelė) atitinka teisės aktų reikalavimus ir neturi problemų. Tai padės išvengti sunkumų registruojant automobilį.
5 etapas: derybos ir galutinis susitarimas
Jei esate tikri dėl savo pasirinkimo, laikas derėtis dėl kainos.
Derybos: naudokite informaciją apie vidutines rinkos kainas ir diagnostikos metu nustatytus trūkumus, kad pagrįstumėte kainos sumažinimą.
Sandorio sudarymas: atidžiai perskaitykite pirkimo-pardavimo sutartį. Įsitikinkite, kad visos sąlygos (mokėjimo tvarka, perdavimo sąlygos, garantiniai įsipareigojimai, jei yra) yra aiškiai įformintos.
Pasirašę sutartį ir atlikę mokėjimą, tampate visateisiu savo naujo (nors ir naudoto) automobilio savininku.