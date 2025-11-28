AutoRinka

„Smart“ vairuotojas bandė vežti šešių metrų kopėčias: kuo viskas baigėsi

2025 m. lapkričio 28 d. 19:04
„Smart“ savininkas iš Kanados buvo nubaustas už krovinių vežimo taisyklių pažeidimą. Jis bandė vežti 6 metrų ilgio kopėčias. Keistas atvejis įvyko lapkričio 25 d. Karlton Place mieste (Ontarijo provincija). Apie tai praneša svetainė Carscoops.
Policija sustabdė miniatiūrinį „Smart fortwo“, iš kurio atviros bagažinės kyšojo didžiulės kopėčios. Jos ilgis buvo apie 5,5–6 metrai. „Smart fortwo“ automobilio ilgis yra tik 2,5 m.
Kopėčios buvo pritvirtintos virve salone.
Salone kopėčios buvo prispaustos prie „Smart fortwo“ priekinės panelės ir pritvirtintos virve. Akivaizdu, kad kanadietis nusprendė sutaupyti ir nemokėti už pristatymo paslaugas. 
Kadangi automobilis vežė didelių gabaritų krovinį, kitas kopėčių galas buvo pažymėtas raudonu skudurėliu.
Tačiau tai neišgelbėjo nuo bausmės, nes trys ketvirtadaliai kopėčių buvo vežami už automobilio ribų. 
Ontario provincijos teismas „Smart fortwo“ savininkui skyrė 130 Kanados dolerių (92 JAV dolerių) baudą už pavojingo krovinio gabenimą.
Beje, „Smart“ gaminių linijoje jau yra labiau tinkamų modelių didelių gabaritų bagažui vežti, pavyzdžiui, naujasis 4,7 m ilgio šeimos krosoveris „Smart #5“.
