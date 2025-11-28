Išaiškintas „garažiukas“: nelegaliai ardydami automobilius susikrovė daugiau nei 270 tūkst. eurų

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Marius Fokas, tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai į prokuratūrą su pareiškimu kreipėsi Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos pareigūnai, nurodydami, kad minėti asmenys galimai versliškai ir stambiu mastu vykdo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą, pažeisdami Atliekų tvarkymo įstatymą ir kitus teisės aktus.
Tyrimo duomenimis, kaltinamieji nuo 2017 m. pradžios iki 2022 m. lapkričio mėn., neįkūrę įmonės ir kitais būdais neįteisinę savo vykdomos individualios veiklos, neturėdami leidimo surinkti ir apdoroti eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei siekdami gauti pajamų ir išvengti mokesčių sumokėjimo, neteisėtai vykdė užsiėmė šiais darbais.
Asmenys ne kartą buvo patraukti administracinėn atsakomybėn už aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, tačiau skiriamos nuobaudos neatgrasė jų nuo tokios veiklos. Baudžiamoji atsakomybė, kaip griežčiausia priemonė, turėtų padėti atgrasyti asmenis toliau vykdyti tokią veiklą.
Bylos duomenimis, Radviliškio rajono gyventojai iš įvairių asmenų įsigijo ne mažiau kaip 95 eksploatuoti netinkamas transporto priemones už daugiau nei 12 tūkst. eurų ir organizavo įsigytų automobilių ardymą įvairiose Radviliškio rajono vietose. Nustatyta, kad savo vardu bendrininkai 817 kartų pardavė supirktuvėms daugiau nei 925 tonas metalo laužo ir kitų atliekų.
Pasak prokuroro M. Foko, Lietuvoje vieni populiariausių išlieka apie 15 metų senumo automobiliai, kurių daugelio techninė būklė nėra gera, o po kelių metų naudojimo jie išardomi: „Norint ardyti tokius automobilius, reikia turėti atitinkamus leidimus. Neretai juos ardo nelegaliai veikiantys transporto priemonių ardytojai, kurie vengia sutvarkyti visas ardymo metu susidarančias bevertes atliekas (dėvėtas padangas, gumas, sėdynes, plastikus, salono apdailos detales), nes jų tvarkymas kainuoja“.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad minėtos atliekos šalintos vežant jas į apleistas sodybas ir ūkinės paskirties pastatus, miškus, melioracijos griovius, dalis atliekų kauptos ardymo vietose ar išmestos į buitinių atliekų konteinerius. Automobilyje esantys skysčiai – alyvos, rūgštys, kuro likučiai ir kitos pavojingos medžiagos išpilti ant grunto.
Šio ikiteisminio tyrimo duomenimis, iš vykdytos neregistruotos veiklos kaltinamieji gavo daugiau nei 271 tūkst. eurų pajamų. Manoma, kad per beveik 5 metus kaltinamieji nesumokėjo daugiau nei 75 tūkst. eurų privalomų sumokėti mokesčių.
Manoma, kad A. O. taip pat suklastojo 2 sutartis kito asmens vardu parduodamas metalo laužą į supirktuvę, o P. K. suklastojo 10 tokių sutarčių. Be to, P. K., įtariama, suklastojo 2 transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis. P. K. pareikšti kaltinimai ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu, kai 2022 metų kovą jo namuose kratos metu rastas be leidimo laikomas, neteisėtai įgytas šaunamasis ginklas.
Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija A. O. yra pareiškusi daugiau nei 45 tūkst. eurų civilinį ieškinį žalai atlyginti, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – beveik 30 tūkst. eurų ieškinį. Iš kito kaltinamojo P. K. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba siekia prisiteisti daugiau nei 11 tūkst. eurų ieškinį.
Vykdydami nelegalią eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą, asmenys daro žalą valstybės finansų sistemai (nemoka mokesčių), atsiranda grėsmė visuomenės saugumui ir žmonių sveikatai netinkamai tvarkant pavojingas ir nepavojingas atliekas, kurios susidaro ardymo metu. Tokių transporto priemonių ardymas yra pagrindinis asmenų pajamų šaltinis.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
