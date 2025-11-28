AutoRinka

Po ES siekio uždrausti gaminti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais – netikėtas Vokietijos žingsnis

2025 m. lapkričio 28 d. 11:12
Jūras Barauskas
Europos Sąjungai planuojant nuo 2035 m. uždrausti gaminti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais, Vokietijos vyriausybė nusprendė siekti, kad šis draudimas būtų sušvelnintas, penktadienį naujienų agentūrai „dpa“ pranešė informuoti šaltiniai.
Daugiau nuotraukų (3)
Pranešama, kad Vokietijos koalicija susitarė, jog „itin našius vidaus degimo variklius“ turėtų būti leidžiama gaminti ir po 2035 m.
Kancleris Friedrichas Merzas turėtų parašyti laišką Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen, kuriame išdėstys naują Vokietijos poziciją, priimtą po keletą mėnesių trukusių koalicijos ginčų.
2022 m. ES nusprendė, kad nuo 2035 m. nauji automobiliai nebegalės išmesti į aplinką klimatui kenkiančio anglies dioksido.
Tai iš esmės reikštų, kad nebebūtų leidžiama registruoti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais.
Tačiau po griežtos automobilių gamintojų ir kai kurių ES šalių kritikos Briuselyje įsikūrusi Europos Komisija paskelbė apie planus šį reglamentą peržiūrėti.
Atliktu vertinimu pagrįstą pasiūlymą Komisija turėtų pateikti gruodžio 10 d.
VokietijaEuropos Sąjunga (ES)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.