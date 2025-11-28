Po ES siekio uždrausti gaminti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais – netikėtas Vokietijos žingsnis

Pranešama, kad Vokietijos koalicija susitarė, jog „itin našius vidaus degimo variklius“ turėtų būti leidžiama gaminti ir po 2035 m.
Kancleris Friedrichas Merzas turėtų parašyti laišką Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen, kuriame išdėstys naują Vokietijos poziciją, priimtą po keletą mėnesių trukusių koalicijos ginčų.
2022 m. ES nusprendė, kad nuo 2035 m. nauji automobiliai nebegalės išmesti į aplinką klimatui kenkiančio anglies dioksido.
Tai iš esmės reikštų, kad nebebūtų leidžiama registruoti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais.
Tačiau po griežtos automobilių gamintojų ir kai kurių ES šalių kritikos Briuselyje įsikūrusi Europos Komisija paskelbė apie planus šį reglamentą peržiūrėti.
Atliktu vertinimu pagrįstą pasiūlymą Komisija turėtų pateikti gruodžio 10 d.