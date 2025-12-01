AutoRinka

Paaiškėjo, kokių automobilių lapkritį Lietuvoje registruota daugiausia: lyderių trejetukas Tarp prestižinių markių pirmavo „Audi“

2025 m. gruodžio 1 d. 12:53
Šių metų lapkritį Lietuvoje buvo įregistruoti 3 888 nauji lengvieji automobiliai – 39,1 proc. daugiau nei prieš metus (2 796), pranešė „Autotyrimai“.
Lapkritį šalyje daugiausia įregistruota „Toyota“ (787), „Volkswagen“ (737) ir „Skoda“ (486) markės automobilių. Tarp prestižinių markių pirmavo „Audi“ (161).
Pastarąjį mėnesį taip pat įregistruoti 285 tikrieji elektromobiliai (EV) – 88,7 proc. daugiau nei prieš metus. 2024 metų lapkritį buvo įregistruotas 151 elektromobilis.
Nuo metų pradžios Lietuvoje iš viso įregistruoti 42 648 nauji lengvieji automobiliai, arba 41,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais (30 198).
Šiemet jau įregistruota 3 012 elektromobilių – 73,1 proc. daugiau nei pernai tuo pat laikotarpiu (1 740), o jų rinkos dalis ūgtelėjo nuo 5,8 iki 7,1 proc.
