Vilniuje atidarytas naujas „Regitros“ padalinys: tikimasi sumažinti eiles

„Naujas centras yra nukreiptas į tai, kad mažinti eiles ir padaryti, kad klientai gavę „Regitros“ paslaugas, išeitų patenkinti“, – pirmadienį atidarymo šventėje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Ryčio Polikausko, pagrindinė priežastis, kodėl Vilniuje reikėjo dar vieno „Regitros“ padalinio, kuriame klientai galėtų laikyti teorijos ir praktikos egzaminus, buvo didžiulė paslaugų paklausa sostinėje.
„Vilniuje „Regitra“ aptarnauja 30 proc. klientų, kurie laiko teorijos ir praktikos egzaminus, Lietuvoje. Tai buvo pagrindinė priežastis, kam reikėjo dar vieno šiuolaikiško egzaminavimo centro sostinėje“, – žurnalistams sakė R. Polikauskas.
Pasak įmonės vadovo, naujas padalinys įrengtas Mėnulio gatvėje todėl, nes tai buvo kone vienintelė vieta, kuri atitiko visus „Regitros“ reikalavimus.
„Į vietą ar rajoną nesiorientavome. Vyko patalpų paieška, gavome pasiūlymus, juos vertinome ir pasirinkome šitą. Buvo dar vienas pasiūlymas Žalgirio gatvėje, bet jis neatitiko visų mūsų kriterijų, todėl prioritetą davėme šiai lokacijai“, – teigė R. Polikauskas.
Anot jo, pagrindiniai kriterijai – tam tikras plotas, automobilių parkavimo vietos ir atnaujintos, šiuolaikiškos patalpos tinkamos tiek darbuotojams, tiek klientams.
Teigiama, kad naujo padalinio įkūrimas Karoliniškėse „Regitrai“ kainavo 100 tūkst. eurų, o patalpų nuoma kainuos po maždaug 5 tūkst. eurų į mėnesį.
„Šito projekto vertė yra kiek daugiau nei 100 tūkst. eurų. Viskas yra įmonės lėšų, o kažkokių valstybės biudžeto pinigų mes nenaudojome. (...) Šio padalinio nuoma Vilniuje kainuos apie 5 tūkst. eurų į mėnesį, įskaitant automobilių parkingą ir visus privalumus“, – tikino generalinis direktorius.
Padalinio vadovu paskirtas Karolis Daujotas tuo metu patikino, kad nors naujasis „Regitros“ centras jau pradeda darbus, jame dar trūksta beveik 10 darbuotojų – reikalingi klientų aptarnavimo specialistai, egzaminuotojai.
„Šiuo metu padalinyje dirba 18 žmonių. Planas yra, kad čia dirbtų 26 žmonės. (...) Dabar ieškome klientų aptarnavimo specialistų, kurie dirbtų su vairavimo pažymėjimais, jų išdavimu ir grąžinimu. Reikia dar žmonių prie registracijos egzaminams, o greitu metu turbūt reikės ir papildomų egzaminuotojų“, – žurnalistams sakė K. Daujotas.
Tuo metu, generalinis direktorius R. Polikauskas teigia, kad šiemet „Regitra“ planuoja, kad bus atnaujinti dar 3 padaliniai Lietuvoje, tačiau papildomų lėšų tam skirti nereikės – už remontą atsakingi patalpų nuomotojai.
„Turime 39 padalinius, o su šiuo padaliniu – tarp jų yra 13 egzaminavimo centrų. Pernai atnaujinome 7 padalinius, šiemet planuose yra atnaujinti dar 3. Tiesa, visos mūsų patalpos yra nuomojamos, todėl į patį remontą mes lėšų neskiriame, tačiau sudarydami ir pratęsdami nuomos sutartį, keliame reikalavimą, kad patalpos būtų įrengtos pagal mus“, – teigė „Regitros“ vadovas.
V. Kondratovičius: skundų mažėja, klientų eilės trumpėja
Anot Vidaus reikalų ministerijos (VRM), kuri yra pagrindinė akcinės bendrovės „Regitra“ akcininkė, vadovo V. Kondratovičiaus, įmonė stabiliai eina teisingu keliu. Jo teigimu, ministerija sulaukia mažiau skundų dėl bendrovės darbo, o laukimo eilės dėl įvairių paslaugų klientams reikšmingai trumpėja.
„Pagrindiniai skundai būna tada, kai žmonės neišlaiko kažkurių egzaminų ir mato kažkokių problemų dėl to. Dėl teisių, vairuotojo pažymėjimo gavimo laiko, tačiau turiu pasakyti, kad skundų nėra labai daug. Ne tiek daug, kiek seniau. Valdyba ir pati įmonė eina keliu, kad būtų arčiau kliento ir tikrai atsižvelgia į klientų rūpesčius bei poreikius“, – žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
„Seniau paslaugų reikėjo laukti mėnesį ir net ilgiau, tačiau ilgalaikė strategija, kuri numato laukimo eilėse sumažinimą, duoda savo rezultatą. Naujas padalinys tuo metu suteiks naujus pajėgumus. Vilniuje yra 30 proc. visų laikančiųjų egzaminus Lietuvoje, tad naujas padalinys tikrai turėtų dar labiau sumažinti eiles“, – tikino Vyriausybės narys.
„Regitros“ tikslas – užtikrinti, kad visų paslaugų, įskaitant teorijos praktikos ir teorijos egzaminų, laukimo laikas sutrumpėtų iki 10 darbo dienų iki 2029 m. Šiuo metu vidutinė eilė iki šių paslaugų – 15 darbo dienų.
Neskaitant naujojo, Vilniuje veikia dar du „Regitros“ padaliniai – Lentvario gatvėje ir Senajame Ukmergės plente.