Tikrino apsnigtas gatves ir kiemus – kai kam jau skyrė baudas

Po patikrinimo nuspręsta skirti baudą šaligatvių rangovui, kuris atsakingas už pietinės miesto dalies šaligatvių priežiūrą. Taip pat už praėjusio mėnesio darbus jiems nebus išmokėtas pilnas atlygis, praneša Klaipėdos miesto savivaldybė.
Šiuo metu tokie patikrinimai mieste vykdomi kasdien, dažniausiai reaguojant į klaipėdiečių skundus ir pranešimus, tačiau esant akivaizdiems pažeidimams specialistai juos fiksuoja ir savo iniciatyva.
„Su komanda gyvai apžiūrėjome pietinę miesto dalį, iš kurios gavome daugiausia nusiskundimų. Pagrindinės gatvės jau yra neblogai sutvarkytos, tačiau dalis šaligatvių, pėsčiųjų takų ir laiptų vis dar reikalauja dėmesio, kai kur net labai didelio – pavyzdžiui, Kuncų, Laukininkų, Bandužių gatvių šaligatviai vis dar nebuvo pakankamai gerai nuvalyti, todėl artimiausiomis dienomis skirsime baudą rangovui, kuris dirba atmestinai, o už nekokybišką darbą viso atlygio tikrai nemokėsime.
Taip pat kitas rangovas baudos sulaukė ir iki šio patikrinimo – už netinkamai prižiūrėtas 13 miesto gatvių skirta 9 100 eurų bauda. Tikriname ir daugiabučių kiemus. Noriu padėkoti gyventojams už aktyvumą ir pranešimus – jūsų reakcija padeda mums veikti greičiau. Tačiau sudėtingos oro sąlygos nėra pasiteisinimas nevykdyti pareigų. Klaipėdoje netvarka ir ateityje nebus toleruojama“, – sako Klaipėdos meras A. Vaitkus.
Daugiabučių kiemų patikrinimai Klaipėdoje vykdomi pirmą kartą per pastaruosius 20 metų – už tinkamą jų priežiūrą atsakingi daugiabučių namų administratoriai. Savivaldybė jau yra gavusi daugiau nei 500 gyventojų pranešimų dėl netinkamai šalinamo ar visai nešalinamo sniego. Šiuo metu nustatyta 20 netinkamos priežiūros atvejų.