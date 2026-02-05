Daugelis vairuotojų to nežino – pakaitinis automobilis gali priklausyti ir neturint kasko

Tiesa, naudų tokio tipo draudimas suteikia ir daugiau, tačiau, rinkos žinovai teigia, kad apie jas vis dar žino nedaugelis vairuotojų, rašoma automobilių nuomos kompanijos „ADMITA“ pranešime žiniasklaidai.
Pakaitinis automobilis be kasko draudimo
Įprasta manyti, jog civilinės atsakomybės draudimas eismo įvykio atveju dengia žalą, skirtą apgadintai transporto priemonei suremontuoti, o štai apsidraudusieji kasko gali naudotis ir pakaitinio automobilio paslauga tol, kol savo automobiliu naudotis nėra galimybės.
Kompanijos „ADMITA“ operacijų vadovas Nerijus Liutkus pasakoja, kad nors pakaitinis automobilis apsidraudus kasko draudimu priklauso net ir esant eismo įvykio kaltininku, kai kuriais atvejais jį gali gauti ir tik civilinio draudimo turėtojai: „Pakaitinis automobilis nukentėjusiam priklauso pagal civilinį kaltininko draudimą. Tokiu atveju automobilis suteikiamas tol, kol apgadintasis yra remontuojamas, o jei eismo įvykis buvo didesnis ir automobilis bus nurašomas – kol draudimas paskaičiuos išmoką.“
Tiesa, daugeliui vairuotojų pakaitinis automobilis vis dar asocijuojasi su sudėtingomis procedūromis ir ilgu derinimu, tačiau praktikoje šis procesas dažniausiai yra gerokai paprastesnis, nei tikimasi. Draudimo bendrovės ir jų partneriai dirba pagal nusistovėjusią tvarką, o pats laikas iki to momento, kai vairuotojas pasiima pakaitinio automobilio raktelius, dažniausiai trunka vos kelias dienas.
Ką daryti patekus į eismo įvykį
Atsitikus eismo įvykiui ir patyrus smulkų pažeidimą deklaracijos pildymas gali trukti iki pusvalandžio – Lietuvos policiją tai rekomenduoja daryti naudojant platformą „draudimoivykiai.lt“. Žinoma, svarbu įsitikinti, kad abu eismo dalyviai deklaracijoje įrašytų teisingus duomenis ir įsitikinti, kad draudimas tikrai galioja. Svarbu padaryti ir eismo įvykio nuotraukas, tinkamai nubraižyti jo schemą bei pažymėti, kas yra kaltininkas.
Nutikus taip, kad kelionės tęsti automobiliu sava eiga negalima, čia pat reikia kviesti ir pagalbą kelyje, kurios paslaugas taip pat dengs kaltininko draudimas.
Bet kuriuo iš aukščiau išvardintų atvejų nepatogumai tik prasideda – net ir smulkaus įlenkimo ar subraižymo remontas gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Priklausomai nuo pasirinkto serviso ir automobilio markės gali užtrukti dalių gavimas, dažymas ir kiti procesai.
N.Liutkus pasakoja, kad eismo įvykio metu žmonės dažnai neįvertina to, kas laukia vėliau. Nekasdienė situacija ir patiriamas stresas dažnai nukreipia mintis nuo praktinių klausimų, kurie iškyla jau po įvykio.
„Patekus į eismo įvykį ir norint gauti pakaitinį automobilį reikia kreiptis į kaltininko draudimą pranešant apie savo poreikį. Tada draudimas arba duoda partnerių kontaktus, arba leidžia klientui pačiam ieškoti automobilio. Tą galima daryti su sąlyga, kad kaina paprastai neviršys 25–30 eurų per dieną“, – pasakoja pašnekovas.
Nesudėtingas ir aiškus procesas
Įprastai pakaitinio automobilio pasirinkimas ir formalumų sutvarkymas nekelia papildomų rūpesčių, tik reikia turėti galvoje tai, kad pakaitinis automobilis turėtų būti panašios klasės kaip tas, kuriuo žmogus naudojosi iki eismo įvykio. Jeigu buvo vairuojamas mažos ar kompaktinės klasės automobilis, analogiškas bus siūlomas ir pakaitinis. Tai leidžia išlaikyti sąžiningą balansą tiek draudimo bendrovei, tiek nukentėjusiajam.
Šiuo procesu iš esmės siekiama kiek galima sumažinti eismo įvykyje nukentėjusiojo patiriamus nepatogumus: pakaitinis automobilis leidžia toliau važiuoti į darbą, vežti vaikus ar planuoti keliones taip, kaip buvo įprasta iki tol.
„Dažnai žmonės jaudinasi, kad pakaitinio automobilio gavimas bus komplikuotas procesas, tačiau praktikoje didžiąją dalį formalumų sutvarkome už klientą“, – sako N.Liutkus.
Apibendrinant, pakaitinis automobilis po eismo įvykio yra civilinės atsakomybės draudimo numatyta galimybė, leidžianti nenutraukti įprasto gyvenimo ritmo tuo metu, kai automobilis remontuojamas ar sprendžiami draudimo klausimai.
pakaitinis automobilisavarijakasko draudimas
