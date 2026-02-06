Jei ketinate pirkti automobilį, į šį tyrimą privalu įsigilinti: sudarė geriausių markių reitingą 

2025 m. reitingo nugalėtoju tapo „Subaru“. Jis užėmė pirmąją vietą kaip geriausias automobilių prekės ženklas.
„Standartinio bandomojo važiavimo metu vairuotojui ne visada pavyksta įvertinti ir pamatyti visas stipriąsias „Subaru“ modelių savybes, – sako Jake‘as Fisheris, CR automobilių bandymų vyresnysis direktorius. – Automobiliuose naudojami patikimi, laiko patikrinti techniniai sprendimai, užtikrinantys aukštą saugumo lygį.
Be to, juose įdiegtos pažangios saugos sistemos, kurios mūsų atliekamuose avarinio stabdymo testuose parodė aukštus rezultatus.“
Viename autoritetingiausių JAV leidinių paskelbtas automobilių patikimumo reitingas sudarytas remiantis daugiau nei 380 tūkst. automobilių savininkų apklausomis. CR reitinge automobilių gamintojai surikiuoti nuo geriausio iki blogiausio pagal jų transporto priemonių kokybę.
Kaip nurodo CR, siekiant ją įvertinti, apskaičiuotas naujų transporto priemonių bendras balas, kuris yra bandymų kelyje, saugos vertinimų, patikimumo ir vairuotojų pasitenkinimo automobiliu apklausų rezultatas.
BMW užėmė antrąją vietą ir išlaikė savo kaip etaloninės prabangos markės titulą. „BMW jau daugelį metų gamina labai patrauklius modelius, o jų patikimumas lengvai pranoksta visus jų Europos konkurentus“, – gyrė J.Fisheris.
„Lexus“ nukrito į šeštąją vietą. To priežastys yra dvi: tokie modeliai kaip GX SUV pasiekė vidutinį patikimumo lygį, o gerai pasirodęs ES sedanas buvo pakeistas nauja versija. Didžiausią šuolį reitinge padarė „Lincoln“. Jis pakilo net 17 pozicijų iš dalies dėl to, kad jo senesnioji produktų linija tapo patikimesnė.
Dėl tos pačios priežasties „Tesla“ pakilo aštuoniomis pozicijomis.
Bet kuriai markei visiškai nauji modeliai paprastai kelia patikimumo riziką. Tai buvo matyti naujų elektrinių automobilių, pavyzdžiui, „Audi Q4 E-Tron“, atveju, kuris kartu su patikimo A4 modelio gamybos nutraukimu lėmė „Audi“ kritimą per 10 pozicijų.
Kai sumažėja patikimumas, prekės ženklai, kurių asortimente yra tik keletas automobilių, tampa ypač pažeidžiami. Pavyzdžiui, „Chrysler“ gamina vieną trijų versijų miniveną. Visų trijų modelių prognozuojamas patikimumas yra žemiau vidurkio, todėl prekės ženklo bendras įvertinimas sumažėjo devyniomis pozicijomis, palyginti su praėjusiais metais.
Vartotojų organizacija pataria: automobilių pirkėjai turėtų ieškoti prekių ženklų, kurie kelerius metus iš eilės užima aukštas vietas jos sudaromuose reitinguose, tačiau taip pat svarbu atsižvelgti į bendrąjį įvertinimą ir prognozuojamą konkretaus automobilio patikimumą. Net ir aukštos kokybės gaminiais garsėjančios įmonės gali pagaminti prastos kokybės automobilius.
CR pabrėžia, kad į jų sudaromą reitingą įtraukiami tik tie automobilių gamintojai, kurių išbandyti bent du jo dabartiniai modeliai. Dėl šios priežasties čia nerasite „Fiat“, „Infiniti“, „Jaguar“, „Lucid“, „Maserati“, „Polestar“ ar „Ram“.
Kaip vertinami automobilių prekės ženklai
CR bendrą automobilio įvertinimą grindžia keturiais pagrindiniais veiksniais: bandymų kelyje rezultatais, patikimumu, savininkų pasitenkinimu ir saugumu.
Bandymų kelyje rezultatams gauti vartotojų organizacijos ekspertai atlieka daugiau nei 50 bandymų.
Prognozuojami patikimumo reitingai grindžiami jos atstovų atliekamomis apklausomis, kuriose tūkstančiai CR narių praneša apie problemas, su kuriomis patys susidūrė. Vairuotojų prašoma įvertinti galimas problemas 20-yje sričių.
CR savininkų pasitenkinimo prognozės grindžiamos tuo, ar jie apklausose nurodė, kad turėdami galimybę vėl pirktų tą patį automobilį.
Saugumas apima Insurance Institute for Highway Safety (Kelių eismo saugumo draudimo instituto) atliktų avarinių bandymų rezultatų vertinimą, kur balai, priklausomai nuo rezultatų, skiriami arba atimami.
CR saugumo reitingai taip pat priklauso nuo to, ar automobiliai yra standartiškai aprūpinti patikrinta avarijų prevencijos sistema, ar gamintojas saugumo technologijas parduoda tik kaip papildomą įrangą, rašo „consumerreports.org“.