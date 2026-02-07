Aukso ieškotojas patyrė tikrą fiasko: įsiutino „Lamborghini“ ir prarado viską

„Vienas amerikonas iš Arizonas tikėjosi, kad Lamborghini jam sumokės 75 milijonus žaliųjų.
Viskas prasidėjo 2018 metais, kai tūlas Richardas Blairas, visokių skaitmeninių biznių verslininkas už 10 tūkstančių dolerių iš kito domenų investuotojo įsigijo domeną lambo.com“, – „Žinių radijo“ laidoje „Piko minutės“ pasakojo Almantas Karčiauskas.
Palaikęs jį metus, jis pradėjo terorizuoti Lamborghini kompaniją, siūlydamas domeną išsipirkti.
Teigiama, kad kaina augo kiekvienais metais. Pastaruoju metu ji išaugo iki 75 milijonų dolerių.
„Lamborghini, panašu, trūko kantrybė. Kompanija kreipėsi į teismą ir pasipelnyti bandęs investuotojas prarado viską“, – pabrėžė vedėjas.
Amerikietis negavo nė dolerio, o domenas atiteko Lamborghini kompanijai.
Teismas nurodė, kad bylos punktas – bandymas parduoti domeną dėl finansinės naudos be ketinimo jį naudoti – aiškiai rodo Amerikos teisėje naudojamą terminą – „blogąją tikrovę“.
Papraščiau sakant, teismas verslininko spaudimą italų gamintojai įvertino kaip specifinį reketą.
Ir šis atvejis su Lamborghini visiems turėtų priminti apie ribas tarp investicijų ir kibernetiniam reketui būdingo elgesio.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Lamborghinidomenas
Rodyti daugiau žymių