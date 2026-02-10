„Regitra“ skelbia naujas numerio ženklų serijas: turėtų suklusti šių vardų atstovai

Tarp naujų derinių – 10 serijų su O raide
Šį vasarį klientai pirmą kartą galės užsisakyti numerio ženklus, kurie prasideda O raide. Primename, kad numerio ženklai yra išleidžiami kas ketvirtį abėcėlės tvarka, o paskutinį kartą pirmoji raidė N keitėsi dar 2023 metais.
Kartu su šia naujiena vairuotojams bus pasiūlyta iš viso beveik 60 tūkst. naujų skirtingų derinių, leidžiančių numerio ženklus paversti ne tik identifikacine priemone, bet ir žaismingu, asmeniniu ar simboliniu akcentu.
„Vieni dažniausių išskirtinių numerio ženklų pasirinkimų yra susiję su vardais, todėl šį kartą suklusti turėtų tokių vardų savininkai kaip Aistės (AIS), Aivos (AIV) ar Ainiai (AIN). Šie numerių deriniai suteikia puikią galimybę pažymėti automobilį savo vardu ir turėti tikrai išskirtinį numerį“ – sako Jolanta Laurinavičienė, „Regitros“ Komercinių paslaugų vystymo vadovė.
„Regitros“ atstovė taip pat pastebi, kad dalis populiariausių derinių tradiciškai rezervuojami per pirmąsias valandas, todėl norintys itin unikalių kombinacijų raginami nedelsti ir pasinaudoti išankstine užsakymo internetu galimybe.
Tikslius žingsnius, kaip tai padaryti, rasite čia.
Nauji raidžių deriniai automobiliams, kartu pasirenkant skaičius nuo 001 iki 999, šį kartą bus šie:
NZD, NZE, NZF, NZG, NZH, NZI, NZY, NZJ, NZK, NZL, NZM, NZN, NZO, NZP, NZR, NZS, NZT, NZU, NZV, NZZ, OAA, OAB, OAC, OAD, OAE, OAF, OAG, OAH, OAI, OAY, AIK, AIL, AIM, AIN, AIO, AIP, AIR, AIS, AIT, AIU, AIV, AIZ, AYA, AYB, AYC, AYD, AYE, AYF, AYG, AYH, AYI, AYY, AYJ, AYK, AYL, AYM, AYN, AYO, AYP, AYR.
10 naujų serijų mopedams
Naujus numerius galės išsirinkti ne tik automobilių, bet ir mopedų savininkai. Mopedų ženklinimui numatyta išleisti 10 naujų kombinacijų: BYV, BYZ, BJR, BJS, BJT, BJU, BJV, BJZ, BKA, BKB.
Nauja serija ir elektromobiliams
Elektromobilių bendruomenė Lietuvoje sparčiai auga, todėl vis daugiau vairuotojų ieško būdų savo transporto priemonę paversti dar individualesne. Nuo vasario 10 d. atsiranda galimybė elektromobiliams užsakyti naują EF raidžių seriją.
„Šiuo metu taip pat dar turime likusių EE raidžių kombinacijų elektromobiliams, todėl vairuotojus, ieškančius išskirtinio sprendimo, raginame nepraleisti progos – šie numerio ženklai bus ribotą laiką, nes dvi vienodos raidės elektromobiliams daugiau nebepasikartos“, – pažymi Jolanta Laurinavičienė, „Regitros“ Komercinių paslaugų vystymo vadovė.
Naujų derinių prekyba pirmiausia prasidės internete
Patys pirmieji naujuosius derinius užsisakyti galės klientai, kurie naudojasi elektroninėmis paslaugomis ir teiks užsakymą internetu. Tai daryti bus galima šiandien, vasario 10 d., nuo 17 val., o kitą darbo dieną, t. y. vasario 11 d., užsisakyti norimus numerio ženklus bus galima visuose „Regitros“ padaliniuose. Primename, kad vizitui padalinyje galite užsiregistruoti iš anksto ir būsite aptarnauti sutartu laiku.
Užsakytus numerio ženklus internetu galite priskirti savo turimam automobiliui ir juos bei naują registracijos liudijimą mes pristatysime į paštomatą arba per kurjerį. Primename, kad užsisakyti numerio ženklus gali ir tie, kurie dar tik planuoja įsigyti automobilį, motociklą, mopedą ar priekabą. Jūsų patogumui užsakytus numerio ženklus 1 metus nemokamai saugosime pasirinktame „Regitros“ padalinyje.