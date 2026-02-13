Kaunietis apie darbą per šaltį: kokybė bus „fantastiška“

„Nežinau, kuri čia savivaldybės įstaiga tvarko <...> per šalčius, nors deklaruoja, kad gatvių per šaltį netvarko? Čia taip dar nesu matęs“, – stebėjosi vyras.
Kaunietis pažymi, jog tokiame šaltyje kenčia ne tik darbuotojų darbo našumas, tačiau ir atliekamų darbų kokybė.
„Visai dienai užstato praėjimą žmonėm ir pradžioje kaitina trinkeles, tada jas daužo ir deda, darbų kokybė bus, manau, fantastiška“, – „Kas vyksta Kaune“ skaitytojas.
Vyro teigimu, tokius darbuotojų atliekamus darbus prie ekstremalaus šalčio kaunietis regi jau ne pirmą sykį.
„<...> Ir dar momentas – trinkelių kita krūva yra namo, bet sparčiai mažėjanti. Labai primena vieną valstybę. Plius jie ten ir kelio dalį asfaltavo prie -25 laipsnių temperatūros. Irgi panašiai atrodė, šildo, paskui bando formuoti“, – tikino gyventojas.
Paklaustas, kurioje Kauno vietoje užfiksuotas šis žadą atimantis vaizdo įrašas, skaitytojas bedė pirštu į Gričiupio mikrorajoną.
„Keliukas, vedantis link KTU gimnazijos, už Gričiupio g. 3 namo“, – patikslino vyras.