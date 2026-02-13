AutoRinka

Sausį šalyje įregistruota 25 proc. daugiau elektromobilių nei tuo metu pernai

2026 m. vasario 13 d. 17:23
Lietuvoje iš viso jau įregistruota 46,5 tūkst. elektrinių lengvųjų automobilių, kai prieš metus registre jų iš viso buvo apie 29,8 tūkst., skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA). Skaičiuojama, kad šiemet vien per sausį šalyje įregistruota virš 1,3 tūkst. lengvųjų elektrinių automobilių – 25 proc. daugiau nei prieš metus tą patį mėnesį.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujai įregistruotų įkraunamų hibridų skaičius per mėnesį vėl buvo didesnis nei grynųjų elektromobilių.
Per šių metų sausį įregistruota 1,33 tūkst. elektrinių lengvųjų keleivinių elektromobilių, iš jų 582 – grynieji elektromobiliai ir 750 – įkraunami hibridiniai automobiliai. Tai 24,8 proc. daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus, kai buvo įregistruota 1,06 tūkst. tokių transporto priemonių.
LEA duomenimis, šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies lengvųjų keleivinių automobilių parko dalis siekia 2,48 proc., o vien tik grynųjų elektromobilių dalis – 1,29 procento. Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke elektriniai automobiliai sudaro 1,17 proc.
Hibridinės transporto priemonės vasario 1 d. sudarė 6,3 proc. viso keleivinių lengvųjų automobilių parko (115,08 tūkst. automobilių), benzininės – 22,4 proc. (410,69 tūkst. automobilių), dyzelinės – 63,3 proc. viso parko (1,16 mln. automobilių).
Skaičiuojama, kad per sausį naujai įregistruota 6,11 tūkst. dyzelinu varomų automobilių, tai sudaro 47,3 proc. visų naujų registracijų (2025 m. gruodį buvo įregistruoti 7,15 tūkst, prieš metus, 2025 m. sausį – 8,12 tūkst.)
Nauji automobiliai sausį sudarė beveik 22 proc. visų per mėnesį Lietuvoje įregistruotų lengvųjų keleivinių transporto priemonių. Nauji elektriniai automobiliai užėmė 23,6 proc. pardavimų rinkos – jų įregistruota 668 (gruodį – 906, prieš metus sausį – 455).
elektromobilisLietuvos energetikos agentūrasausis

