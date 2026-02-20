Neįtikėtina – sukčiai aplink pirštą apvyniojo milijardierių: atidavė ne tik pinigus

Policija neįvardijo tikslios sumos, atsakingi pareigūnai tik paminėjo „labai didelę žalą“.
Nežinomi nusikaltėliai paskambino vyrui, gyvenančiam vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, ir įtikino jį, kad jo dukra kalta dėl automobilio avarijos, per kurią neva žuvo nėščia Serbijos diplomato dukra, dpa sakė policijos atstovas.
Pasak policijos, nusikaltėliai prašė pinigų arba vertingų daiktų esą diplomatui nuraminti.
Jie gavo juvelyrinių dirbinių, laikrodžių, grynųjų ir aukso per „dvi perdavimo situacijas“, sakė atstovas spaudai, atsisakydamas pateikti daugiau informacijos dėl vykstančio tyrimo.
Kriminalinė policija įsteigė tyrimo komitetą incidentui ištirti ir palaiko glaudų ryšį su nukentėjusiuoju ir jo šeima.
