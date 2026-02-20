AutoRinka

Neįtikėtina – sukčiai aplink pirštą apvyniojo milijardierių: atidavė ne tik pinigus

2026 m. vasario 20 d. 17:55
Živilė Aleškaitienė
Vienas Vokietijos milijardierius prarado kelis milijonus eurų grynaisiais ir kitokiais vertingais daiktais dėl sukčių, kurie jam paskambino ir sakė, kad jo dukra neva sukėlė mirtiną automobilio avariją, ketvirtadienį dpa patvirtino tyrimo šaltiniai.
Daugiau nuotraukų (8)
Policija neįvardijo tikslios sumos, atsakingi pareigūnai tik paminėjo „labai didelę žalą“.
Nežinomi nusikaltėliai paskambino vyrui, gyvenančiam vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, ir įtikino jį, kad jo dukra kalta dėl automobilio avarijos, per kurią neva žuvo nėščia Serbijos diplomato dukra, dpa sakė policijos atstovas.
Pasak policijos, nusikaltėliai prašė pinigų arba vertingų daiktų esą diplomatui nuraminti.

Galite nė nesuprasti, kad sukčiai kėsinasi į jūsų pinigus: specialistai pasidalijo patarimais, kaip juos atpažinti

Jie gavo juvelyrinių dirbinių, laikrodžių, grynųjų ir aukso per „dvi perdavimo situacijas“, sakė atstovas spaudai, atsisakydamas pateikti daugiau informacijos dėl vykstančio tyrimo.
Kriminalinė policija įsteigė tyrimo komitetą incidentui ištirti ir palaiko glaudų ryšį su nukentėjusiuoju ir jo šeima.
Susiję straipsniai
Vokietijamilijardieriaisukčiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.