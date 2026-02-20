Niekas nejuda iš vietos: Baltarusija vilkikų negrąžina, bet sąskaitas už privalomą laikymą aikštelėse siunčia

„Situacija iš esmės nepasikeitė – Lietuvos vežėjams priklausančios transporto priemonės ir toliau yra sulaikytos Baltarusijos teritorijoje. Patvirtintų atvejų, kad vilkikai ar puspriekabės būtų pradėti grąžinti savininkams, šiuo metu neturime“, – naujienų agentūrai „Elta“ komentavo E. Mikėnas.
„Asociacijos nariai informuoja, kad ir toliau gaunamos sąskaitos už vadinamąjį transporto priemonių saugojimą – taikomas maždaug 120 eurų mokestis už transporto priemonę per parą, taip pat reikalaujama pasirašyti paslaugos sutartis. Esminių pozityvių pokyčių apmokestinimo ar sulaikymo praktikoje pastaruoju metu nefiksuojame“, – teigė jis.
Asociacijos prezidento teigimu, „Linava“ iš dalies savo narių yra surinkusi sulaikytų transporto priemonių duomenis ir perdavusi juos atsakingoms Lietuvos institucijoms.
I. Ruginienė skelbia apie veiksmus dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių: „Man džiugu pasakyti“
Pasak E. Mikėno, remiantis naujausia informacija, gauta iš 149 įmonių, Baltarusijoje šiuo metu sulaikyta 1071 transporto priemonė – 496 vilkikai ir 575 puspriekabės.
„Šie duomenys nėra galutiniai, nes apima tik tas įmones, kurios kreipėsi į asociaciją ir pateikė informaciją. Preliminariais vertinimais, realus sulaikytų transporto priemonių skaičius gali siekti iki 4 tūkst.“, – komentavo jis.
Susiję straipsniai
Anot „Linavos“ vadovo, atskirai vienos įmonės patiriami nuostoliai gali siekti šimtus tūkstančių eurų, o bendri sektoriaus nuostoliai vertinami milijonais eurų. Jo teigimu, klausimą svarstoma toliau spręsti ne tik bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis, bet ir iškeliant jį ES lygiu.
„Tęsiame aktyvų dialogą su Lietuvos institucijomis, pirmiausia su Užsienio reikalų ministerija. Vertinamos galimos politinės, diplomatinės ir teisinės priemonės, taip pat svarstomas klausimo kėlimas ES lygmeniu“, – komentavo E. Mikėnas.
URM šiemet su vežėjais susitiko jau dukart
Kaip „Eltai“ pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), viceministras Taurimas Valys vasario pradžioje susitiko su „Linava“ atstovais. Teigiama, kad tai antrasis susitikimas šiais metais, tęsiant nuoseklų dialogą transporto sektoriui aktualiais klausimais.
„Susitikimo metu apžvelgtas bendras regioninis ir tarptautinis kontekstas, kuriame veikia transporto sektorius. Viceministras pabrėžė, kad vežėjų klausimai ir toliau išlieka tarp svarbiausių Lietuvos darbotvarkės prioritetų. Asociacijos atstovai pasidalijo įžvalgomis, duomenimis bei lūkesčiais dėl vežėjų veiklos iššūkių ir galimų jų sprendimų“, – teigia ministerija.
Pasak URM, vežėjų atstovai susitikimo metu teigė svarstantys galimybę kreiptis į Europos Komisiją (EK).
„Toks „Linavos“ svarstymas yra jos, kaip verslo asociacijos, individualus sprendimas. URM pati nesiūlė tokio veiksmo bei jo nederino“, – pridūrė už šalies diplomatiją atsakinga institucija.
Primename, kad krizė pasienyje kilo po to, kai Baltarusija kelis mėnesius atakavo Lietuvos oro erdvę kontrabandiniais oro balionais, dėl to Vyriausybės sprendimu pernai spalio pabaigoje uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau visi užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
Pasienyje yra įstrigę Lietuvoje ir kitose ES valstybėse registruoti vilkikai, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimas.
vilkikaiErlandas MikėnasLinava
Rodyti daugiau žymių