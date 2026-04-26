Pirmieji Europos autonominiai taksi jau veža keleivius. Sužinokite, kurioje šalyje

Kroatijos startuolis „Verne“ pristatė autonominių taksi paslaugą, dar vadinamą robotaksi. Šios šalies sostinėje Zagrebe pirmieji automobiliai jau gabeno keleivius iš miesto centro į oro uostą.
Pradinė kelionės kaina – nuo 1,99 euro. Elektriniame sedane leidžiama vežti daugiausia du keleivius. Kol kas saugumo sumetimais su jais keliauja ir vairuotojas, tačiau skelbiama, kad jis nesikiša į automobilio valdymą.
Kol kas buvo pristatytos pirmosios dešimt autonominių transporto priemonių, rašo „Spiegel.de“, tačiau ateityje jų bus ir daugiau. Negana to, „Verne“ jau derasi dėl veiklos licencijų vienuolikoje Europos, Jungtinės Karalystės ir Artimųjų Rytų miestų.
Kroatų kompanija šią paslaugą kūre bendradarbiaudama su Kinijos robotaksi platformų diegėju „Arcfox AlphaT5“, autonominio vairavimo įrangą gamino taip pat kinų „Pony.ai“, o pati paslauga klientams teikiama dirbant su „Uber“.
„Verne“ (beje, pavadinimas skirtas prancūzų fantastinės literatūros klasiko Jules'o Verne‘o garbei) yra antrinė sportinių automobilių gamintojos „Rimac Automobili“ įmonė.
Abiejų šių bendrovių įkūrėjas kroatas Mate Rimacas šiuo metu vadovauja ir „Porsche“ priklausančiai „Bugatti Rimac“ kompanijai.
Kaip skelbia „Spiegel.de“, autonominių taksi paslauga jau teikiama keliuose JAV bei Kinijos miestuose. Dažnai – be vairuotojų, nors jos diegimo metu aptarnaujantis personalas važiuoja kartu su keleiviais.
Šiuo metu Europoje irgi vyksta keletas tokios naujovės išbandymo projektų.
„Deutsche Bahn“ ir Reino-Maino transporto asociacija mėgina autonominius taksi Darmštate, „Volkswagen“ antrinė įmonė „Moia“ – Hamburge, o Londone jau šįmet komercines paslaugas nusiteikusi pasiūlyti „Alphabet“ holdingui, valdančiam „Google“, priklausanti JAV rinkos lyderė „Waymo“.
