Mieste keleivius vežiojusios bendrovės darbuotojams – penkiaženkliai atlyginimai

Komercinio nekilnojamojo turto statybų ir valdymo bendrovė „BSP Asset Management Klaipėda“ kovą uostamiestyje mokėjo didžiausius atlyginimus.
Remiantis „Sodra“, devynių bendrovės darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo 12,3 tūkst. eurų iki mokesčių. Tai – 70-as pagal dydį vidurkis Lietuvoje pirmąjį pavasario mėnesį.
Šios įmonės vienintelė akcininkė yra Norvegijos bendrovė „Baltic sea property“, kuri veikia tarptautiniu mastu ir siūlo paslaugas, susijusias su logistikai, pramonei bei kitai komercinei veiklai skirtu nekilnojamuoju turtu.
Antras didžiausias kovą Klaipėdoje išmokėtų atlyginimų vidurkis fiksuotas trąšų gabenimo bendrovėje „Eurochem logistics international“ – penkių jos darbuotojų algų vidurkis viršijo 12,3 tūkst. eurų iki mokesčių. Ši įmonė priklauso Šveicarijos grupei „Eurochem group“ – tai pačiai, kuri valdo ir Kėdainių trąšų gamyklą „Lifosa“.
Pagal algų vidurkį Klaipėdos „Eurochem logistics international“ buvo 71-a Lietuvoje.
Ilgus metus Klaipėdoje keleivius vežiojusios ir šiuo metu likviduojamos bendrovės „Pajūrio autobusai“ keturių darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo 10,8 tūkst. eurų (116 vieta Lietuvoje).
6 ir 15 maršrutais keleivius vežiojusios bendrovės sutartis su savivaldybe baigė galioti vasarį, tuomet buvo atleista didžioji dalis įmonės darbuotojų.
Kovą iš viso 131 bendrovė Lietuvoje mokėjo atlyginimus, kurių vidurkis viršijo 10 tūkst. eurų iki mokesčių.
Šie „Sodros“ pateikiami atlyginimų vidurkiai Lietuvoje skaičiuojami įvertinus visą ir ne visą kalendorinį mėnesį dirbusių žmonių draudžiamąsias pajamas.
Didžiausią vidutinę algą Lietuvoje kovą mokėjo likviduojama Kauno informacinių technologijų bendrovė „Talech Lithuania“ – darbuotojų jau neturėjusi įmonė išmokėjo 109,9 tūkst. eurų, renginių organizavimo įmonės „Live Nation Lietuva“ keturių darbuotojų atlyginimų vidurkis siekė 91,7 tūkst. eurų, IT ir dirbtinio intelekto sprendimų įmonės „Palantir“ atstovybės aštuonių žmonių – 51,1 tūkst. eurų.
