AutoRinka

Benzino ir dyzelino kainos šalyje: antradienį stebimas brangimas

2026 m. gegužės 5 d. 12:10
Lietuvoje antradienio rytą benzinas ir dyzelinas šalies degalinėse pabrango atitinkamai 4,6 proc. ir 3,6 proc., o suskystintų naftos dujų (SND) kaina sumažėjo 0,2 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Daugiau nuotraukų (1)
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,85 euro iki 2,16 euro, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,06 euro ir buvo 3,6 proc. didesnė nei pirmadienį (1,99 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,85 euro, o didžiausia aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, kur litras dyzelino atsiėjo 2,16 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,67 euro iki 1,95 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,85 euro ir buvo 4,6 proc. didesnė nei pirmadienį (1,77 euro).
Susiję straipsniai
Degalinių švieslentėse vėl pokyčiai: kur jie aiškiausiai pastebimi?

Degalinių švieslentėse vėl pokyčiai: kur jie aiškiausiai pastebimi?

Naujausi skaičiai: skelbia, kiek šalyje brango dyzelinas ir benzinas

Naujausi skaičiai: skelbia, kiek šalyje brango dyzelinas ir benzinas

Kainų skirtumai degalinėse tiesiog bado akis: štai kur baką galima pripildyti pigiausiai

Kainų skirtumai degalinėse tiesiog bado akis: štai kur baką galima pripildyti pigiausiai

Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur siekė 1,67 euro., o didžiausia – dvidešimt penkiose „Circle K“ degalinėse, septyniasdešimt penkiose „Viada“ degalinėse, dviejose „Boost Petrol“ degalinėse bei „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Čia litras benzino kainavo 1,95 euro.
Tuo metu SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,91 euro ir buvo 0,2 proc. mažesnė nei pirmadienį (0,91 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,79 euro – „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone, didžiausia – „Circle K“ tinklo aštuoniose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje – 0,99 euro.
Pirmadienį Lietuvoje didmeninė benzino kaina buvo 1,68 euro, dyzelino – 1,85 euro. Palyginti su balandžio 30 d. kainomis, didmeninė benzino kaina sumažėjo 1 centu, o dyzelinas pigo 2 centais.
Brent naftos kaina rinkoje gegužės 4 d. buvo 114,44 JAV dolerio už barelį.
benzinasdyzelisKainos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.