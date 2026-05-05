Benzino ir dyzelino kainos šalyje: antradienį stebimas brangimas

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,85 euro iki 2,16 euro, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,06 euro ir buvo 3,6 proc. didesnė nei pirmadienį (1,99 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,85 euro, o didžiausia aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, kur litras dyzelino atsiėjo 2,16 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,67 euro iki 1,95 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,85 euro ir buvo 4,6 proc. didesnė nei pirmadienį (1,77 euro).
Susiję straipsniai
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur siekė 1,67 euro., o didžiausia – dvidešimt penkiose „Circle K“ degalinėse, septyniasdešimt penkiose „Viada“ degalinėse, dviejose „Boost Petrol“ degalinėse bei „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Čia litras benzino kainavo 1,95 euro.
Tuo metu SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė SND kaina buvo 0,91 euro ir buvo 0,2 proc. mažesnė nei pirmadienį (0,91 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,79 euro – „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone, didžiausia – „Circle K“ tinklo aštuoniose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje – 0,99 euro.
Pirmadienį Lietuvoje didmeninė benzino kaina buvo 1,68 euro, dyzelino – 1,85 euro. Palyginti su balandžio 30 d. kainomis, didmeninė benzino kaina sumažėjo 1 centu, o dyzelinas pigo 2 centais.
Brent naftos kaina rinkoje gegužės 4 d. buvo 114,44 JAV dolerio už barelį.