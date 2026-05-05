Įkliuvo dar vienas automobilių pardavėjas: nuslėpti mokesčiai gali apstulbinti

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, anksčiau neteistas vyras, veikdamas užsienio bendrovės vardu Lietuvoje, 2018–2021 metais vykdė transporto priemonių prekybą, tačiau dalies pardavimų neapskaitė. Ši bendrovė savo veiklą vykdė Šiaulių mieste.
Be to, kaltinamasis, būdamas ir kitos, lietuviškos įmonės vadovu, į apskaitos dokumentus įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie transporto priemonių pardavimus, taip iškreipdamas įmonės finansinę apskaitą.
Nustatyta, kad veikiant užsienio bendrovės vardu, ne mažiau kaip 230-ies transporto priemonių pardavimai nebuvo įforminami apskaitos dokumentais, nesumokant privalomų sumokėti mokesčių. Dėl kaltinamojo veiksmų buvo išvengta daugiau nei 80 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo.
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija baudžiamojoje byloje pareiškė civilinį ieškinį, iš viso 80 tūkst. 60 eurų sumai. Dalį ieškinio kaltinamasis jau atlygino, todėl iš jo siekiama priteisti likusią sumą – 67 tūkst. 289 eurus.
Atsižvelgiant į tai, kad asmuo ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino ir gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų, ikiteisminis tyrimas pabaigtas supaprastinto proceso tvarka. Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė prašo teismo skirti kaltinamajam galutinę 200 MGL (10 000 eurų) dydžio baudą. Vyras su siūloma bausme ir pateiktu civiliniu ieškiniu sutiko, juos įsipareigodamas sumokėti per vienerius metus.
Be to, prokuratūra teismo prašo iki visiško civilinio ieškinio įvykdymo palikti galioti laikiną nuosavybės teisės apribojimą tiek į kaltinamojo, tiek ir į užsienio bendrovės turtą – laikinai areštuotas transporto priemones.
Ikiteisminį tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos tyrėjai.
Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta įstatymų nustatyta tvarka ir nepripažinta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.