Į niekur vedančio viaduko istorija Vilniuje: kaip viskas atrodys po rekonstrukcijos

Kitaip atrodo situacija iš kitos viaduko pusės, kurios kol kas niekas tvarkyti nesiima.

„Vilniaus rajono savivaldybė nesiriboja su Vilniaus vakariniu aplinkkeliu, todėl negali suprojektuoti ir įrengti kitą viaduko virš Vilniaus vakarinio aplinkkelio pusę. Pažymime, kad eismo jungtis nuo Dvaro g. iki Helsinkio g., vedanti iki Vakarinio aplinkkelio, nėra įtraukta į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.

Dvaro g. yra VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos balanse ir direkcija kaip kelio valdytojas tvarko, prižiūri ir vykdo projektavimo darbus minėtoje gatvėje“, – komentuoja Vilniaus rajono savivaldybės atstovai.

Sužinoję, kad Vilniaus rajono savivaldybė prieigų iki viaduko – netvarkys, kreipėmės į Lietuvos automobilių kelių direkciją.

„Šiuo metu yra rengiamas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškės–Zujūnai ruožo nuo 1,500 iki 3,560 km rekonstravimo projektas“, – sako Saulius Jansonas, Lietuvos automobilių kelių direkcijos Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus komunikacijos vadybininkas.

Rekonstrukcijos metu bus sutvarkytos Dvaro ir Buivydiškių gatvės. Iš Dvaro gatvės galima patekti į Helsinkio gatvė, kurios rekonstravimo projektas – neapima. Tai reiškia, kad kol kas niekas nesiruošia tvarkyti Helsinkio g. atkarpos, esančios Vilniaus rajono savivaldybės ribose.

Rekonstrukcijos metu bus įrengiamos 2 eismo juostos skirtingomis kryptimis, kiekvienos eismo juostos plotis – 3,25 m (abiejų juostų ilgis – 6,5 m).

Kairėje kelio pusėje projektuojamas bendras pėsčiųjų dviračių takas, kurio plotis sieks 2,50 m. Dešinėje kelio pusėje, ten, kur teritorijos užstatytos gyvenamaisiais ar viešojo naudojimo pastatais, įrengiamas šaligatvis. Taip pat bus įrengtos 4 iškilios pėsčiųjų perėjos.

Be to, naujai projektuojamos 8 autobusų sustojimo aikštelės, o per visą rekonstruojamą kelio ruožą įrengiamas apšvietimas. Esami medžiai bei krūmai, kurie trukdo projekto įgyvendinimui, bus iškertami.