Ketvirtadienį ryte, apie 8 val., uostamiesčio policininkai ir medikai skubėjo į Šilutės plento ir Debreceno gatvių sankryžą. Joje (danga šlapia) į dešinę sukęs 50 metų vyro vairuojamas BMW kliudė ir partrenkė per šviesoforu reguliuojamą pėsčiųjų perėją, degant žaliam signalui, ėjusią 77 metų senolę. Sužalotai moteriai prireikė medikų pagalbos.

Greitosios medicininės pagalbos brigada (GMP) nuvežė ją į ligoninę.

Dvi avarijos įvyko trečiadienį. Apie 07.25 val. Liepų gatvėje susidūrė 56 metų vyro vairuojama „Škoda Fabia“ ir „VW Crafter“, prie kurio vairo sėdėjo 32 metų vyras. Eismo įvykio priežastis banali. Vienas automobilis prie pėsčiųjų perėjos sustojo praleisti pėsčiąjį ir tuo metu į jo galą atsitrenkė saugaus atstumo nesilaikiusi ir laiku nesustabdyta mašina.

Po smūgio pirmasis automobilis pajudėjo į priekį ir kliudė per perėją elektrinį paspirtuką stūmusį 53 metų vyrą. Jis dėl patirtų sužalojimų nuvežtas į ligoninę.

Trečiadienį vakare, apie 17.19 val., Taikos propekte „Audi A6“, kurią vairavo 39 metų moteris nepraleido ir kliudė per nereguliuojama pėsčiųjų perėja ėjusią 71 metų pėsčiąją. Nukentėjusi senjorė nugabenta į ligoninę.

„Vakarų ekspresas“ rašė, kad dar vienas klaipėdietis pėsčiųjų perėjoje nukentėjo ir pirmadienį. Pavakare Liepojos gatvėje pirmąja eismo juosta važiavusi BMW 118D vairavusi 20 metų mergina nesureagavo, kad antrąja juosta judėjęs automobilis sustojo prieš pėsčiųjų perėją.

Mergina to nepadarė ir jos mašina kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusį 24 metų vaikiną. Sužeistam klaipėdiečiui prireikė skubios medikų pagalbos. Jaunuolis iki perėjos privažiavo elektriniu paspirtuku, nuo jo nulipo ir per gatvę ėjo stumdamas savo transporto priemonę.