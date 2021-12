Draudžia statyti automobilius

Į naujienų portalo JP redakciją paskambinusi panevėžietė pasakojo, kad Kraštotyros muziejaus darbuotojas aiškina, kad šalia muziejaus esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje griežtai draudžiama statyti automobilius.

„Vyras prisistato esantis muziejaus ūkvedžiu. Jis sako, kad aikštelėje automobilius stato tik muziejaus ir netoliese esančio teatro „Menas“ darbuotojai. Be to, girdėjau, kad jis ne tik man uždraudė statyti automobilį. Tokių draudimų sulaukė ir kiti, kurie buvo pasistatę automobilius netoli Kraštotyros muziejaus. Dar keistas sutapimas, kad paliktiems šioje aikštelėje automobiliams, buvo subadytos padangos“, – piktinosi panevėžietė ir sakė, kad automobilių aikštelė nepriklauso muziejui – nėra jokio apie tai įspėjančio ženklo.

Panevėžietė piktinosi, kad prieš kelias dienas aikštelė buvo net aptverta „Stop“ juosta.

„Apsitverti automobilių aikštelės jie negali, juk ji vieša. Su kuo tik teko kalbėti, išgirdau, kad iš aikštelės vijo ne tik mane, bet ir kitus vairuotojus. Įdomiausia, kad muziejaus darbuotojas iš pradžių kalbėjo gražiai, bet nueidamas tarstelėjo, kad tai paskutinis perspėjimas.

Kai buvo pradurtos padangos, padarėme blogai, kad neiškvietėme policijos pareigūnų. Be to, teko kalbėtis su šalia esančio banko darbuotojomis, kurių automobiliams buvo pradurtos padangos arba išleistas oras. Tai tik įtarimas, bet per daug sutapimų“, – susijaudinusi kalbėjo panevėžietė ir išgyveno, kad laiku neiškvietė policijos.

Vairuotojų nebevaikys

Tuo tarpu Kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas, išgirdęs apie problemą, naujienų portalui JP teigė, kad automobilių aikštelė muziejui nepriklauso.

„Tai viešo naudojimo aikštelė ir automobilius gali statyti, kas atvažiuoja. Savo darbuotojus perspėjau, kad nevaikytų automobilių savininkų. Kas vijo, nesakysiu. Ne tai svarbu, svarbu, kad daugiau nebevaikys“, – teigė A. Astramskas, o, išgirdęs apie pradurtas kelių panevėžiečių automobilių padangas, tarstelėjo:

„Tai jau kriminalas. Reikėjo kviesti policijos pareigūnus ir aiškintis, kas pradūrė. Pati aikštelė prie muziejaus labai nedidelė. Mes patys neturime, kur statyti automobilių.

Joje mašinas stato ir teatro „Menas“ darbuotojai. Jie atsitvėrė aikštelės dalį. Nežinau, ar galėjo taip padaryti. Automobilius stato ir Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojai. Anksčiau statė, kai buvo remontuojama Vasario 16-osios gatvė, ir bankininkai“.