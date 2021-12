Per specialų reidą pareigūnai Vilniuje patikrino 150 automobilių: rezultatai nustebino

Žiemiški orai ir sudėtingos važiavimo sąlygos daugeliui vairuotojų tikras iššūkis. Ypač tiems, kas pro pirštus žiūri į savo ir kitų eismo dalyvių saugumą. Ketvirtadienį ryte sostinės pareigūnai surengė reidą, kurio metu tikrino automobilių padangų būklę.

„Žiemą minimalus leidžiamas lengvosioms transporto priemonėms protektoriaus gylis yra 3 mm, tačiau patarimas būtų – nelaukti, kai lieka 3 mm, ir keisti padangas anksčiau. Jei padanga yra 3 mm gylio, tai ji pakankamai sena, nes visi gamintojai žieminių padangų protektoriaus gylį daro nuo 8 iki 10 mm.

Čia patarčiau žiūrėti ne į protektoriaus gylį, o į padangos naudojimo ilgaamžiškumą ir galvoti apie save bei kitus eismo dalyvius“, – minėjo Vilniaus Kelių patrulių rinktinės 2-osios kuopos vadas Donatas Mankauskas.

Per reidą beveik visi patikrinti vairuotojai važiavo geromis padangomis. Tiems, kurių padangos buvo prie pavojingos nudilimo ribos, pareigūnai geranoriškai patarė pasikeisti ratus. Be to, verta atlikti ir kitus nedidelius darbus, kad kelionė būtų saugi ir patogi.

Anot D.Mankausko, taip pat automobilyje turėtų būti pakeistas salono oro filtras, kuris neleidžia rasoti langams, užpiltas žieminis langų plovimo skystis, kad būtų galima apiplauti stiklą, kai to reikia.

Reido metu buvo patikrinta pusantro šimto automobilių. Dėl sudilusių priekabos padangų kelionę turėjo baigti vienas furgono vairuotojas.

Jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki 40 eurų ir panaikintas privalomosios techninės apžiūros galiojimas. Sostinės Kelių policija nuolat tikrina vairuotojus ir jų transporto priemones.