Judrioje Panevėžio sankryžoje vairuotojai ištisam mėnesiui liko be šviesoforo

Todėl eismo dalyvių prašoma būti atidžiais, vadovautis kelio ženklais, laikytis Kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimų, o, esant galimybei, rinktis kitą maršrutą.

Tačiau vairuotojai tokiu perspėjimu nėra patenkinti. Į naujienų portalą JP prisiskambinęs panevėžietis, autobuso vairuotojas Kazimieras stebėjosi išjungtu šviesoforu judrioje sankryžoje.

„Nelabai suvokiama, kodėl išjungiamas šviesoforas, o jokie darbai neatliekami. Mano galva, šviesoforą reikia išjungti tuomet, kai paaiškės, kokius darbus reikia atlikti. Jau visą savaitę šviesoforas neveikia, bet jokie remonto darbai nevyksta. Vairuoju autobusą ir šią sankryžą, ypač piko metu, sudėtinga pravažiuoti. Paskambinau į bendrovę „Eismo valdymo sistemos“. Man buvo paaiškinta, kad Panevėžio miesto savivaldybė sprendžia, kokius darbus atliks, kad šviesoforai veiktų“, – aiškino vyras.

Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga teigė žinąs, jog šviesoforai jau kone savaitę neveikia.

„Taip, žinome šią problemą. Rimtas gedimas – signalinio kabelio gedimas. Todėl jis buvo išjungtas, o dabar sprendžiamas klausimas dėl šio šviesoforo posto remonto. Jis bus kapitališkai remontuojamas, nes šviesoforai morališkai ir fiziškai pasenę – juos reikia keisti. Bus keičiami šviesoforai ir per birželio mėnesį darbai bus atlikti“, – aiškino D.Vadluga ir perspėjo:

„Teks išlaukti visą birželio mėnesį. Per tą laiką šviesoforai bus pakeisti ir švies stipriau – bus įtaisytos LED lempos. Be to, šitoje sankryžoje planuojama įrengti žiedinę sankryžą. Todėl ateityje lauks dar daugiau darbų, o šiuo metu, per mėnesį, atnaujinsime šviesoforus. Vairuotojų prašome pakentėti ir vadovautis važiuojant KET reikalavimų.“