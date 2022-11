Netrukus prasidės vieno intensyviausių tiltų per Nerį rekonstrukcija

Šios sutarties darbų vertė – 68,37 mln. eurų su PVM, rašoma Kelių direkcijos pranešime žiniasklaidai.

„Su šio antrojo A. Meškinio tilto rekonstrukcija žengiame dar vieną didelį žingsnį, kad tiek Kauno gyventojams, tiek visiems kitiems vairuotojams būtų mažiau spūsčių ir taupomas eismo dalyvių laikas. Tiltų sutvarkymui Lietuvoje artimiausiais metais skirsime daug dėmesio. Kelių tinkle šiuo metu yra 73 prastos būklės tiltai ir viadukai. Kasmet norime sutvarkyti iki 7–10 tiltų“, – sako susisiekimo viceministras Mindaugas Tarnauskas.

Pasak Kelių direkcijos vadovo Remigijaus Lipkevičiaus, tiltas bus iš esmės rekonstruotas, taip pat išplatintas, kad būtų galima atskirti tranzitinį eismą nuo vietinio ir taip užtikrinti eismo saugą. Po rekonstrukcijos vidurinis tiltas bus skirtas tik tranzitiniam eismui. Rekonstrukcijos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus nukreiptas per naująjį (šiaurinį) tiltą.

Rekonstravus šį tiltą, ketinama rekonstruoti likusį trečią (pietinį) tiltą per Nerį. Kai bus sutvarkyti visi tris tiltai, bus galima įgyvendinti paskutinį Islandijos plento projekto etapą, t. y. sutvarkyti ruožą tarp Biruliškių sankryžos ir Jonavos g.

Visas Islandijos plento projektas apimą transporto mazgo ties PC „Mega“, Sargėnų, A. Meškinio (Kleboniškio) ir naujo tilto per Nerį statybą, naujo viaduko per Jonavos g. statybą ir šalia esančio ruožo tarp Biruliškių sankryžos ir Jonavos g. rekonstravimą.

Atidarytas naujas tiltas per Nerį

Įgyvendinus visą Islandijos plento projektą, bus atskirti skirtingi srautai, t. y., tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio transporto, padidins eismo pralaidumą ir saugumą, bet ir padės sutaupyti daugybę valandų dabar prarandamo laiko spūstyse.

Minėti tiltai ties Kaunu per Nerį, esantys magistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo 99,03 iki 100,47 km, yra intensyviausi Lietuvoje. Skaičiuojama, kad šiuo kelio ruožu, į kurį patenka ir minėti tiltai, nuo Biruliškių sankryžos iki „Via Baltica“ kai kuriomis dienomis automobilių srautas siekia iki 78 tūkst. automobilių.

Kelių direkcija primena, kad šį pavasarį taip pat šalia esančių dviejų senų tiltų per Nerį buvo pastatytas naujas tiltas (šiaurinis) ir viadukas per Jonavos gatvę, taip pat kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda netoliese pabaigtas ir kitas projektas – rekonstruota Giraitės sankryža, kuris yra „Via Baltica“ projekto dalis.