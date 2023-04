I. Šimonytė prakalbo apie tragiškas avarijas Lietuvoje: įvardijo, ką laiko didžiausia problema

„Vertinu kaip liūdną statistiką. Ar tai yra tendencijos – reikia daugiau laiko įvertinti, kiek tai yra tiesiog momentinis pablogėjimas, o kiek tendencija. Man atrodo ne vienas ekspertas komentuodamas šią situaciją labai aiškiai pasakė, kad didžiausia problema yra nepagrįstas žmonių rizikavimas, kartais bandant kažkur nuskubėti keletą minučių ir neįsivertinus rizikos savo gyvybėms, pavojingai lenkiant dviejų juostų keliuose ir panašiais atvejais“, – antradienį žurnalistams teigė I. Šimonytė.

„Tais atvejais, kai susiję su infrastruktūra, pėsčiaisiais, kitais dalykais, tai tikrai to darbo daug vyksta ir daug priemonių yra taikoma. Ar labai greitai Lietuva galės visus kelius padaryti tokius kaip Švedijoje, kur stovi tvorelė per vidurį ir neleidžia išvažiuoti į priešpriešinį eismą? Tai matyt labai greitai to padaryti visoje Lietuvoje tikrai nepavyks, nes tai yra pakankamai rimtos investicijos“, – aiškino ji.

Vyriausybės vadovė tikino, kad saugaus greičio, manevrų ir autotransporto priemonių pasirinkimas yra pačių žmonių atsakomybė ir valdžia „neturėtų atsistojusi liepti“ kaip elgtis įvairiose situacijose.

„Tai gebėjimo įvertinti situaciją klausimas, gebėjimo vertinti savo ir savo artimųjų gyvybę klausimas ir gebėjimo nerizikuoti be būtino reikalo klausimas. Bet taip, Vyriausybė reguliariai aptaria šiuos klausimus Saugaus eismo komisijoje, aptarsime ir šią situaciją“, – tvirtino politikė.

„Bet visą laiką grasinti žmonėms didesnėmis baudomis, kurie patys pirmiausia turi įsivertinti, kad nėra jokios baudos, kuri verta žmogaus gyvybės. Tai yra pagrindinis dalykas“, – sakė ji.

ELTA primena, kad pirmadienio rytą, apie 7.16 val., Bendrasis pagalbos centras skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gavo pranešimą, kad Vilniaus r., Maišiagalos sen., Maišiagaloje, Jauniūnų g., susidūrė sunkiasvoris ir lengvasis automobilis. Avarijoje žuvo penki žmonės.

Pradžioje buvo pranešta, kad įvykio vietoje yra prispaustų, nukentėjusių žmonių. Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Vėliau Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) patikslino, kad avarijos metu žuvo keturi žmonės.

„Įvykio metu sunkiasvoris susidūrė su lengvuoju automobiliu. Sunkvežimis apsivertė. Keturi asmenys žuvę“, – Eltai sakė Vilniaus AVPK atstovė Julija Samorokovskaja.

Anot jos, sunkvežimio vairuojas yra blaivus. J. Samorokovskaja paaiškino, kad automobilis „Audi“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku.

Kiek vėliau, pirmadienį, policija patikslino, kad avarijoje žuvo penki žmonės, trys iš jų – nepilnamečiai.