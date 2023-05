Vilniaus miesto savivaldybė: šeštadienį dėl „Vilnius 700 pusmaratonio“ laukia eismo ribojimai, viešojo transporto pakeitimai

Maironio, Barboros Radvilaitės ir T. Vrublevskio gatvėse bei likusioje Šventaragio gatvės atkarpoje eismas taip pat bus draudžiamas nuo 3 iki 23 valandos, tačiau privažiavimas prie šios atkarpos bus galimas aptarnaujančiam transportui 3–15 val. ir 21–23 val. Intervalais, skelbiama savivaldybės pranešime žiniasklaidai.

Transporto priemonių eismas, pasak Vilniaus miesto savivaldybės, visoje trasoje bus stabdomas renginio metu, t.y. šeštadienį nuo 15 val. iki 21 val.

Pagrindinė pusmaratonio distancijos trasa prasidės nuo Katedros aikštės Šventaragio g. ir tęsis T. Vrublevskio gatve, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus, A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Lukiškių, Vasario 16-osios, Kaštonų, A. Jakšto, Šermukšnių, Vasario 16-osios, A. Goštauto, Žygimantų, Arsenalo gatvėmis, Trispalvės alėja, per Bernardinų sodą, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Paupio, Aukštaičių, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Rotušės a., Vokiečių, Vilniaus, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, Vasario 16-osios, Lukiškių, J. Tumo-Vaižganto, A. Goštauto, A. Mickevičiaus, Vytauto, Upės gatvėmis, per Žaliąjį tiltą, Vilniaus gatve, Gedimino prospektu, Totorių, Benediktinių, Šv. Išganytojo, Dominikonų, Universiteto, Šventaragio gatvėmis.

10 kilometrų bėgimo trasa drieksis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus, A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, Lukiškių, Vasario 16-osios, Kaštonų, A. Jakšto, Šermukšnių, Vasario 16-osios, A. Goštauto, Žygimantų, Arsenalo gatvėmis, Trispalvės alėja, per Bernardinų sodą, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis.

5 kilometrų bėgimo trasa nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, A. Goštauto, Vasario 16-osios gatvėmis, Gedimino prospektu, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Dominikonų, Vokiečių, Rotušės a., Didžiąja, Pilies, Išganytojo, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis.

Anot Vilniaus savivaldybės keisis ir viešojo transporto maršrutų trasos. Nuo 5 iki 23 val. bus pakeistos 10, 11, 33 ir 89 autobusų maršrutų trasos, nuo 15 iki 21 val. bus pakeistos 1G, 3G, 6G, 22, 43, 46, 52, 53, 56, 73 ir 88 autobusų maršrutų trasos, nuo 14 iki 21 val. bus pakeistos 2, 3, 4, 6 ir 17, o nuo 14 iki 24 val. troleibusai nekursuos 10 ir 12 maršrutais.

Renginio metu užtikrinant sklandų susisiekimą viešuoju transportu, 3G ir 5G maršrutų autobusai papildomai nuo 14 val. iki 23 val. 5G maršrute autobusai papildomai sustos Nemenčinės plento, O. Milašiaus, Valakampių tilto ir Verkių stotelėse, Pašilaičių kryptimi bei Verkių ir Valakampių tilto stotelėse Saulėtekio kryptimi.

Nuo 15 val. iki 23 val. 3G maršrute autobusai papildomai stos Prūsų stotelėje abiem kryptimis, informuoja savivaldybė.

Eismo ribojimų metu, nuo 5.30 val. iki 23 val., šalia Olandų žiedo bus įrengtos laikinos Šv. Petro ir Povilo bažnyčios stotelės, kuriose stos 2, 4, 17 ir 19 maršrutų troleibusai bei 1G, 6G, 10, 33, 43, 46, 53, 88 ir 89 maršrutų autobusai, nurodoma pranešime žiniasklaidai.