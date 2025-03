Laidų vedėja G.Tetenskaitė–Žvirgždė prisiminė situaciją, kai teko skambinti policijai – galėjo baigtis labai liūdnai

„Artimoje aplinkoje esame turėję pokalbių, kurių tema pasisuka apie tai, kas būtų, jei važiuotumėme automobilyje, kurį vairuotų neblaivus asmuo, ką darytumėme, jei pamatytumėme iš baro išeinantį akivaizdžiai neblaivų žmogų, kuris ruošiasi sėsti prie vairo.

Jei atvirai, man pasisekė, kad mane supa brandūs ir sąmoningi aplinkiniai, draugai, artimieji, kurie galvoja ir apie kitus. Todėl ne tik projektuojant situacijas galvoje, bet ir joms gresiant esu pasiruošusi stabdyti neatsakingus veiksmus, užuot užsimerkus prieš galimą nelaimę“, – pranešime žiniasklaidai cituojama G.Tetenskaitė–Žvirgždė.

Visgi radijo laidų vedėja prisimena situaciją, kai teko imtis realių veiksmų – skambinti policijai, kad būtų galima užkirsti kelią gresiančiai nelaimei:

„Yra tekę kelyje užklupti įtartinai manevruojantį automobilį. Tiesą sakant, ilgai sukti galvą, kaip pačiai įsitikinti, ar vairuotojo būklė leidžia vairuoti, nereikėjo. Veikiau pagal kur kas paprastesnį scenarijų: paskambinau policijai, apibūdinau situaciją ir ramiai sekiau iš paskos keistai keliu vinguriuojantį automobilį“.

Pateisinimų pasiutpolkė

Anot G.Tetenskaitės–Žvirgždės, tenka girdėti pasiteisinimų, kuriuos išgėrę žmonės sako sėsdami prie vairo:

„Dažniausiai mano girdėti tokie: čia tik vienas bokalas, nuo vienos taurės nieko nebus. Mano atsakymas – bus. Kalbantis su žmogumi, kuris ketina vairuoti išgėręs, reiktų pamiršti, ką pagalvos kiti: pavadins teisuoliu, juoksis, nejaukiai nueis. Verta suprasti, kad vieno tokio vairuotojo sustabdymas gali išgelbėti gyvybę, apsaugoti nuo labai skaudžių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, ar tikrai būsi vertinamas neigiamai, jei paprieštarausi?“.

Pasiteisinimų ir išgėrusių žmonių sėdančių prie vairo pateisinimų – apstu, tai rodo reprezentatyvūs apklausų duomenys, teigia Genius Lukošius, Lietuvos transporto saugos administracijos, inicijavusios kampaniją „Nebūk bendrininkas“, direktorius.

„Tyrimai rodo, kad Lietuvoje žmonės nestabdo išgėrusių vairuotojų. Tik 14 proc. apklaustųjų, kurie vairavo išgėrę, sako, kad buvo atkalbinėjami tą daryti. Nors dauguma norėtų būti stabdomi nuo vairavimo išgėrus, aplinkiniai vis dar vengia tai daryti.

Vieni nenori provokuoti konfliktų, kiti – tapti teisuoliais. Be to, atranda ir pateisinimų. Dažna nuomonė, kad viena taurė ar bokalas nieko nepakeis, kelias žinomas, o jei alkotesteris nerodo daugiau nei 0,4 promilės, tai irgi galima drąsiai sėsti už vairo, – sako G.Lukošius. – Žmonės vis dar nesupranta, kad tokie pateisinimai paverčia ir juos pačius bendrininkais, atsakingais už neleistiną veiksmą. Be to, ir patys vairuotojai jaučia, kad visuomenė toleruoja tokį veiksmą. Todėl svarbu keisti klaidingą mąstymą skatinant prisiimti asmeninę atsakomybę, užuot likus pasyviais stebėtojais.“