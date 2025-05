Daugiau nei 100 tiltų šalyje yra kritinės būklės: skelbia, kurie bus sutvarkyti dar šiemet ar artimiausiais metais

Didžiausias projektas šiuo metu įgyvendinamas automagistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda atkarpoje (87,3 km), kur atliekami tilto per Kruną rekonstravimo darbai. Darbus planuojama baigti 2027-aisiais.

Tuo metu magistralinio kelio Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 33,7 km atliekamas tilto per Voverkį rekonstravimas, o kelio Kaunas–Zarasai–Daugpilis 16,4 km atliekamas tilto per Šešuvą paprastasis remontas. Darbus abiejuose objektuose planuojama baigti antrąjį šių metų ketvirtį.

Valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai (32,3 km) rekonstruojamas tiltas per Barupę (darbai turėtų būti baigti antrąjį šių metų ketvirtį) ir tiltas per Nevėžį (44,3 km) (darbai turėtų būti baigti trečiąjį šių metų ketvirtį).

Rajoniniame kelyje Rokiškis–Juodupė–Onuškis–Ilzenbergas (13,6 km) rekonstruojamas tiltas per Vyžuoną, o kitame rajoniniame kelyje – Jurbarkas–Butkaičiai–Paviščionys (21,3 km) – tiltas per Šaltuoną; šių abiejų tiltų rekonstravimo darbai turėtų būti baigti trečiąjį šių metų ketvirtį. Tuo metu rajoninio kelio Endriškiai–Gudai (1,1 km) atkarpoje atliekamas tilto per kanalą rekonstravimas, kurį planuojama baigti kitų metų pirmąjį ketvirtį.

Valstybinės reikšmės krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė (136,1 km) atliekamas tilto per Šuniją rekonstravimas, kurį planuojama baigti trečiąjį šių metų ketvirtį. Krašto kelyje Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai (20,4 km) tilto per Šešupę rekonstravimą planuojama baigti kitų metų ketvirtąjį ketvirtį.

Eismą tiltu per Dubysą krašto kelyje Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis, ruože nuo 13,2 iki 13,8 km, planuojama paleisti birželį. Tuo metu tilto per kanalą rekonstravimą kelyje Merkinė–Leipalingis (13,6 km) planuojama baigti antrąjį šių metų ketvirtį. Paprastasis remontas atliekamas ir Mažeikių aplinkkelyje (1,7 km); jis turėtų būti baigtas antrąjį šių metų ketvirtį.

„Tiltų ir viadukų būklė šalyje kelia vis didesnį susirūpinimą, todėl jų tvarkymui skiriame ypatingą dėmesį. Šiemet darbai planuojami ten, kur jų būklė prasčiausia ir kyla didžiausia grėsmė. Norime užtikrinti, kad tiek pagrindiniuose, tiek regioniniuose keliuose būtų galima važiuoti saugiai. Tačiau eilėje remonto laukia daugiau kaip šimtas tiltų ir viadukų, o tam būtinas Kelių fondas su ilgalaikiu, stabiliu ir pakankamu finansavimu“, – sako susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

Vykdant kapitalinio ar paprastojo remonto darbus, kelių rekonstravimo darbus, jei tvarkomame kelio ruože yra tiltas ar viadukas, jie taip pat sutvarkomi.

Kaip teigė „Via Lietuva“ l. e. p. generalinis direktorius Martynas Gedaminskas, šiais sutvarkytais tiltais jau greitai galės naudotis tiek važiuojantys magistraliniais, tiek rajoniniais ir krašto keliais. Vis dėlto Lietuvoje vis dar turime pernelyg daug blogos būklės, nusidėvėjusių tiltų, o tai kelia rimtą pavojų eismo saugumui.

„Savalaikis tiltų atnaujinimas galėtų prisidėti prie infrastruktūros ilgaamžiškumo. Tačiau, kaip jau ne kartą akcentavome, tam mums reikalingas didesnis finansavimas. Šiuo metu daugiau nei 100 tiltų ir viadukų reikalauja neatidėliotino dėmesio. Jei situacija nepasikeis, dalis jų gali būti uždaryti arba reikės apriboti eismą. Todėl mums reikia sistemingo požiūrio ir ilgalaikės strategijos, kad išvengtume tiek infrastruktūros nykimo, tiek galimų avarijų ar skaudžių padarinių“, – komentavo M.Gedaminskas.

Nors tiltinės infrastruktūros priežiūrai skirta suma 2024 m. padidėjo, per pastaruosius šešerius metus blogos būklės tiltų skaičius išaugo nuo 63 iki 117, o be nuoseklaus ir tvaraus finansavimo šis skaičius iki 2035 m. gali išaugti iki 192.

Skaičiuojama, jog siekiant valstybinės reikšmės keliuose sutvarkyti kritinės ir blogos būklės tiltus ir viadukus reikia 470 mln. eurų. Tuo metu sutvarkyti visus šalies tiltus ir viadukus iki tenkinančios būklės reikia apie 1 mlrd. eurų. Tam, jog tiltų degradacijos problema būtų suvaldyta reikalingas tvarus ir ilgalaikis kelių infrastruktūros finansavimo sprendimas.

Šiuo metu vyksta arba artimiausiu metu bus paskelbtas rangos darbų viešasis pirkimas dėl keliolikos kitų kritinės būklės tiltų bei viadukų rekonstravimo arba kapitalinio remonto. Sėkmingai įvykus pirkimų procedūroms, per artimiausius dvejus metus būtų tvarkomi kritinės būklės tiltai ir viadukai magistraliniuose, rajoniniuose bei krašto keliuose. Tiltų tvarkymo darbus AB „Via Lietuva“ tęs ir toliau – iki metų pabaigos planuojama inicijuoti dar 22 tiltų projektavimo arba rangos viešuosius pirkimus.

2027-ųjų antrąjį ketvirtį planuojama atlikti viaduko, esančio 25,3 km valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė, rekonstravimo darbus. Taip pat iki kitų metų pabaigos planuojama rekonstruoti viaduką 180 km valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis.

Tuo metu magistraliniame kelyje Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, ties 35,1 km, kitų metų trečiąjį ketvirtį planuojama baigti tilto per Voverkį rekonstravimą.

Magistraliniame kelyje Vilnius–Varėna–Gardinas (84,2 km) esančio tilto per Šačią rekonstravimą planuojama baigti iki kitų metų pabaigos, o magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda (144,7 km) dviejų lygių sankryžos viaduko (Nr. 1907) kapitalinį remontą – kitų metų trečiąjį ketvirtį.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis tilto per Šušvę, esančio 11,2 km, rekonstravimą planuojama baigti 2027 m. antrąjį ketvirtį. Tuo metu kito rajoninio kelio – Veliuona–Tamošiai–Griciai, ties 12,1 km – esančio tilto per Gausantę rekonstravimą planuojama baigti 2027 m. pirmąjį ketvirtį. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Kupiškis–Rudiliai–Subačius, ties 12 km, tilto per Sousą rekonstravimą planuojama atlikti iki 2027 m. pirmojo ketvirčio pabaigos. Tuo metu privažiuojamajame kelyje prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai–Gasčiūnai–Meškuičiai, ties 2,9 km, tilto per Kulpę rekonstravimą planuojama baigti 2027 m. pirmąjį ketvirtį.

2027 m. antrąjį ketvirtį planuojama baigti tilto per Dubysą rekonstravimą, kuris yra valstybinės reikšmės krašto kelyje Raseiniai–Baisogala, ties 7,1 km. Kitame krašto kelyje – Vilkaviškis–Gražiškiai – ties 5,3 km esančio tilto per Širvintą rekonstravimą numatyta baigti iki kitų metų pabaigos.

Tiltų ir viadukų tvarkymas yra tarp svarbiausių bendrovės „Via Lietuva“ prioritetų.