Elektroninė eismo įvykio deklaracija: naujovė, tampanti įprasta praktika

Dauguma pildytojų – vyrai, o amžiaus rekordus muša senjorai

Balandžio mėnesį 62 proc. visų elektroninių eismo įvykio deklaracijų užpildė vyrai, o moterys – 38 proc. Nors daugiausia pildytojų 30–39 metų amžiaus grupėje, statistika pateikė ir netikėtumų: vyriausias asmuo, užpildęs elektroninę deklaraciją, buvo net 95 metų, o antroje vietoje – 91 metų vairuotojas. Tai rodo, kad skaitmeninės technologijos vis mažiau gąsdina net ir garbaus amžiaus žmones.

Deklaracijų pikas: kada jų daugiausia?

Elektroninių deklaracijų duomenų analizė rodo, kad darbo dienomis daugiausia eismo įvykių elektroniniu būdu deklaruojama rytais, tarp 7:00 ir 9:00 val., bei vakarais – nuo 16:00 iki 19:00 val. Tuo tarpu savaitgaliais elektroninės eismo įvykio deklaracijos intensyviausiai pildomos tarp 11:00 ir 13:00 val. Šie duomenys atitinka tipines avarijų dažnumo tendencijas: rytinio ir vakarinio piko valandomis darbo dienomis bei savaitgaliais, kai eismas intensyviausias.

Įdomus faktas – daugiausia elektroninių deklaracijų per DRAUDIMOĮVYKIAI.LT pateikiama antradieniais ir trečiadieniais, o mažiausiai – sekmadieniais.

Deklaracijų žemėlapis: Kaunas – lyderis, Vilnius – išlaiko santūresnį tempą.

Statistika pagal savivaldybes atskleidžia, kur gyventojai aktyviausiai naudojasi skaitmeninėmis deklaracijomis: Kauno miesto savivaldybėje elektroniniu būdu deklaruojama net 47,5 proc. visų eismo įvykių – tai aukščiausias rodiklis Lietuvoje. Klaipėda neatsilieka – čia elektroninių deklaracijų dalis siekia 43,5 proc., Šiauliuose – 40,7 proc., o Alytus – 39,2 proc. Vilniuje, nepaisant sostinės statuso, elektroniniu būdu deklaruojama 33 proc. visų eismo įvykių.

Tarp dešimties didžiausių šalies savivaldybių, Utenos (22,6 proc.) ir Jonavos (24 proc.) rajonų savivaldybėse elektroninių deklaracijų pildoma mažiausiai, nors rodikliai ir čia po truputį auga.

Elektroninė deklaracija – greičiau nei bet kada anksčiau

Deklaracijos pildymas per platformą DRAUDIMOĮVYKIAI.LT vairuotojams užtrunka stebėtinai neilgai – net pusė naudotojų ją užpildo per mažiau nei 15 minučių. Ketvirtadalis jų suspėja tai padaryti per 12 minučių ar greičiau, o trys ketvirtadaliai visų naudotojų baigia pildymą ne ilgiau kaip per 20 minučių. Tai leidžia vairuotojams ženkliai trumpiau užsibūti eismo įvykio vietoje tvarkant formalumus bei padeda išvengti didesnių spūsčių. Greitas ir paprastas deklaracijos pildymas – tai ne tik patogumas vairuotojams, bet ir svarbus žingsnis link saugesnio bei sklandesnio eismo.

DRAUDIMOĮVYKIAI.LT – oficialus ir patikimas būdas deklaruoti eismo įvykį

DRAUDIMOĮVYKIAI.LT – tai vienintelė oficiali eismo įvykių deklaravimo platforma Lietuvoje, pripažįstama visų draudimo bendrovių. Tai greitas, patogus ir saugus būdas užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes. Sistema sukurta taip, kad padėtų kiekviename žingsnyje: vedlys nurodo ką daryti, o įspėjimai padeda išvengti neužpildytų laukų ar netikslumų. Net pirmą kartą pildant deklaraciją, viskas pavyksta lengvai, greitai ir be streso.

Šiandien beveik 40 proc. eismo įvykių jau deklaruojami skaitmeniniu būdu, o tai rodo, kad platforma DRAUDIMOĮVYKIAI.LT tampa įprastu ir patikimu pasirinkimu daugeliui vairuotojų.

Parengta remiantis LR Transporto priemonių draudikų biuro 2025 m. balandžio mėn. statistika