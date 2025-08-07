Ties nuvažiavimu link paplūdimio įrengtas užtvaras, kuris skaičiuos įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kiekį. Tai leis išvengti chaoso, kai automobilių stovėjimo aikštelė prie Žaliųjų ežerų paplūdimio, nuo šiol vadinama P1, yra užpildyta, ir užtikrins, kad prie Balsio ežero būtų galimybė patogiai privažiuoti. Tokia sistema padės sumažinti spūstis ežero prieigose ir užtikrins didesnį saugumą, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Šalia užtvaro įrengiama nauja 39 vietų automobilių stovėjimo aikštelė (P2) su vienpusio eismo kryptimi ir galimybe lengvai sugrįžti į Žaliųjų Ežerų gatvę. Jei aikštelė prie paplūdimio bus pilna, vairuotojai galės patogiai palikti automobilį naujoje P2 aikštelėje ir toliau keliauti pėsčiomis, dviračiu ar paspirtuku. Toks sprendimas leis išvengti bereikalingo eismo trikdymo ir padarys keliones prie ežerų patogesnes visiems.
Keičiasi ir eismo organizavimo tvarka. Važiuojant Žaliųjų Ežerų gatve iš centro link paplūdimio, kairiojo posūkio atlikti nebegalima. Vietoje to reikės važiuoti tiesiai iki žiedinės sankryžos, joje apsisukti ir tik tada sukti dešinėn link paplūdimio. Šis pokytis įgyvendintas tam, kad nebūtų stabdomas eismas pagrindine gatve važiuojantiems vairuotojams ir užtikrinamas sklandesnis transporto srautas. Jeigu užtvaras neįleis dėl užpildytos P1 aikštelės, vairuotojai turėtų sukti į P2 aikštelę, o jai taip pat esant pilnai – neblokuoti eismo ir grįžti į Žaliųjų Ežerų gatvę.
Susisiekimas viešuoju transportu link Žaliųjų ežerų
Tiems, kurie renkasi kelionę be automobilio, galimybės keliauti prie vieno populiariausių paplūdimių mieste jau yra geresnės.
Viešojo transporto keleiviams į Žaliuosius ežerus dabar kursuoja dažnesni 36 maršruto autobusų reisai. Šiuo maršrutu važiuoja tik talpiausi, 18 metrų ilgio autobusai, kurie užtikrina patogią kelionę net ir piko metu.
Daugiau informacijos apie atnaujintus tvarkaraščius rasite www.judu.lt.