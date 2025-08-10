Žinios, kurios šviečia.
Vilniečiai išsišaipė iš elektrinio laivo „Rytas“ bėdų: „Vandens per daug – blogai, vandens per mažai – ir vėl blogai“

2025 m. rugpjūčio 10 d. 10:25
Elektrinis laivas „Rytas“ pirmadienį vėl plukdė keleivius, nors laivyba juo porą dienų buvo sustabdyta dėl staiga pakilusio Neries vandens lygio ir pradėjusių plaukti sąnašų bei rąstigalių.
