Įspėja Klaipėdos vairuotojus: prasideda judrios gatvės remonto darbai

Gatvės atnaujinimu siekiama ne tik užtikrinti dangos vientisumą, bet ir padidinti klaipėdiečių kelionių patogumą bei eismo saugumą, pranešime žiniasklaidai skelbia Klaipėdos miesto savivaldybė.
Remonto darbai bus vykdomi atkarpose nuo Debreceno g. iki Smiltelės g. (abi eismo juostos) ir nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. (vakarinė atšaka). Čia bus paklotas naujas viršutinis asfalto sluoksnis, demontuoti seni gatvės bortai ir įrengti nauji.
Taip pat bus atnaujinta veja – papildytas augalinio grunto sluoksnis ir pasėta nauja žolė. Senieji šulinių dangčiai bus pakeisti plaukiojančio tipo, prisitaikančiais prie gatvės dangos lygio – jie ilgaamžiškesni, saugesni ir sumažina triukšmą bei smūgius pravažiuojant.
Šiandien pradėti statyti įspėjamieji kelio ženklai ir jau startavo ardymo darbai. Rangos darbus vykdys AB „Eurovia Lietuva“, projekto vertė – 1,9 mln. eurų. Remonto pabaiga numatoma gruodžio mėnesį.
Darbų metu eismas bus ribojamas tik tiek, kiek būtina. Apie konkrečius ribojimus ir laikinus pakeitimus bus pranešta artimiausiu metu – jie bus suplanuoti taip, kad vairuotojams ir gyventojams keltų kuo mažiau nepatogumų.