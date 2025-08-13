Kada papildyti automobilio baką: ekspertai atskleidžia „auksinę taisyklę“ vairuotojams

Tai leidžia išvengti rizikos netikėtai sustoti kelyje. Britų automobilių asociacija (AA) pažymi, kad kasmet jie išvyksta į daugiau nei 10 500 avarijų, kurias sukelia būtent degalų trūkumas arba išsikrovęs akumuliatorius.
Kodėl būtent 80 km?
Gordon Wallis paaiškina, kad tokia laiko atsarga leidžia rasti palankiausias degalų kainas, o ne skubotai rinktis degalinę, kai degalų beveik nebeliko.
Be to, ekspertas atkreipia dėmesį į automobilio sugadinimo riziką važiuojant su mažu kuro lygiu. Dėžės dugne gali kauptis šiukšlės, kurios, esant mažam kuro kiekiui, gali patekti į kuro filtrą ir siurblį bei juos užkimšti. Tai gali sukelti variklio našumo problemų ir brangų remontą.
„Visiškai išeikvojus degalus, gali būti sugadintas degalų siurblys, ypač jei jis dirba „sausas“, – priduria Wallis.
„Paprastai geriau degalų atsargą išlaikyti bent ketvirtadalyje bako, kad išvengtumėte šių pavojų.“
Kelių eismo taisyklės aiškiai nurodo, kad vairuotojai turi turėti pakankamai kuro kelionei. Jei automobilis trukdo eismui dėl gedimo, kurio buvo galima išvengti, Jungtinėje Karalystėje vairuotojams gali būti skirta 100 svarų sterlingų bauda ir trys baudos balai.
Britų automobilių asociacija taip pat ragina vairuotojus visada turėti bent ketvirtadalį degalų bako, kad būtų pasirengę nenumatytoms aplinkybėms, pavyzdžiui, gedimui ar ilgoms spūstims.
