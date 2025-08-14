Liko vos kelios dienos: vienoje intensyviausių Klaipėdos sankryžų pradės remonto darbus

Praėjusią savaitę sankryžoje lankėsi Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus kartu su savivaldybės ir rangovo atstovais. Vizito metu įvertinta esama situacija, aptarta susiformavusių gilių provėžų problema bei galimi sprendimai, siekiant užtikrinti saugesnį ir patogesnį eismą. Dabartinė nusidėvėjusi danga šaltuoju ar lietinguoju metų laiku tampa pavojingai slidi, todėl išauga eismo įvykių rizika.
Atnaujinamos dangos plotas – 4485 kv. metrai. Bus atliktas 3D frezavimas, paklota armavimo geotekstilė, sustiprinanti asfaltą ir pailginanti jo tarnavimo laiką bei paklotas naujas 4 cm storio asfalto sluoksnis.
Projektą vykdys UAB „YIT Lietuva“. Pagrindiniai darbai bus atliekami naktimis, kad eismo dalyviams būtų sukelta kuo mažiau nepatogumų. Baigus asfaltavimą, numatoma atnaujinti horizontalųjį ženklinimą, tad prieš mokslo metų pradžią sankryža bus visiškai sutvarkyta ir paruošta intensyviam eismui.