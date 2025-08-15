Žinios, kurios šviečia.
Link pajūrio ir vėl spūstys: eismą sutrikdė masinė avarija Avarijos pasipylė ir toliau magistralėje

2025 m. rugpjūčio 15 d. 11:06
Penktadienio rytą, rugpjūčio 15 d., link pajūrio vykstančius kauniečius ir vėl pasitinka eismo spūstis. Pranešama, jog eismą link A1 magistralės sutrikdė masinė avarija Islandijos plente.
„Sveiki, prie „Megos“ masinė 6 automobilių avarija“, – 10.35 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė skaitytojas.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis patikslino, jog susidūrė 5 automobiliai.
„Pranešimas gautas 10.08 val., susidūrė 5 automobiliai. Niekas nenukentėjo, vairuotojai pildosi eismo įvykio deklaraciją“, – komentavo Kauno policijos atstovas.
Jis taip pat patikino, jog šioje vietoje eismą pareguliuoti padės policija.
Remiantis navigacijos programa „Waze“, spūstis Islandijos plente bei A1 magistraliniame kelyje Klaipėdos link nusidriekė nuo pat Islandijos pl. ir Panerių g. sankryžos iki Sausinės.
„Kas vyksta Kaune“ grupėje apie 10.30 val. pranešta ir apie spūstį ta pačia kryptimi ties Ariogala.
Pasidalintame vaizdo įraše matyti, jog vietoje darbuojasi ugniagesiai, galimai gesina šalikelėje stovintį automobilį, matosi rūkstantys dūmai.
Papildyta 10.55 val.
Apie 10.53 val. kauniečiai „Kas vyksta Kaune“ grupėje informavo apie dar vieną eismo įvykį ties Ariogala.
„Ruoškitės link Klaipėdos 4 val. važiuosit, ties Ariogala nauja avarija. Apvažiuokit“, – rašė nuotrauka pasidalijęs vairuotojas.
