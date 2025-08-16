Atkreipkite dėmesį į lentelę prie ženklo – nepastebėjus skirtumo gresia bauda

Nepriklausomai nuo to, kaip automobilis pastatytas, jis užima tiek pat vietos, todėl žmonėms kyla pagrįstas klausimas – koks šių statymo būdų skirtumas, kurį pastebėti gali būti sunku: lentelės juk labai panašios.
Dėmesį į jas atkreipė viena vilnietė, sostinės senamiestyje gavusi pranešimą apie skirtą baudą už tai, kad nesilaikė reikalavimo: ten, kur nurodyta automobilį statyti priekiu į šaligatvį, vairuotoja mašiną paliko galine dalimi prie šaligatvio.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Virbauskas nurodė, jog laikytis šiose lentelėse nurodytų automobilio statymo būdų privaloma. Jei automobilis pastatytas kitaip, nei nurodyta lentelėje, gresia atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą – pirmoji jo dalis skelbia, jog už kelio ženklų nesilaikymą gali būti skiriama bauda nuo 30 iki 90 eurų.
Anot jo, statymo būdas parenkamas įvertinus įvairias su vieta susijusias aplinkybes.
„Stovėjimo būdas nurodomas pagal tai, kaip, atsižvelgiant į infrastruktūrą, turėtų būti patogiau eismo dalyviams, būtų netrukdoma eismui, sutaupoma vietos“, – aiškina pareigūnas.
Klaipėdoje miesto savivaldybė papildomas lenteles įrengia atsižvelgdama į esamas aplinkybes, dažniausia nurodoma automobilius statyti priekiu į pastatus, bet, siekiant pagerinti eismo saugumą, gali būti ir priešingai, nurodė savivaldybės Transporto skyriaus specialistas Vytautas Paukštė.
Sostinės eismo valdymo ir organizavimo įmonės „Judu“ atstovas Jonas Damidavičius LRT radijui aiškino, kad šių lentelių įrengimas skirtas parodyti automobilio parkavimo kryptį ten, kur, pavyzdžiui, parkavimo vietos yra labai arti gyvenamųjų namų ar žmonių traukos centrų, kur dideli srautai pėsčiųjų – kad žmonėms netektų kęsti išmetamųjų dujų smarvės.
„Kad automobilio galas, kuriame yra išmetamųjų dujų vamzdis, būtų nukreiptas į gatvę, o ne į pėsčiuosius“, – sakė J.Damidavičius.
Pasak jo, statymo kryptis gali būti nurodoma ir norint saugumo – kad automobiliu būtų galima išvažiuoti tam tikru kampu, suteikiant vairuotojui geresnį matomumą, kas dedasi aplink.
Vis dėlto kai kurie vairuotojai paneigia ir tokią ženklų įrengimo logiką – argumentas dėl išmetamųjų dujų negalioja elektromobiliams, kurių miestuose yra vis daugiau, o priekiu į šaligatvį automobilį statyti nesaugu tiems vairuotojams, kurie vežiojasi vaikų vežimėlius, kuriuos reikėtų iškrauti ant gatvės, o tai saugumo situacijos esą nepagerina.