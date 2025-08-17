Žinios, kurios šviečia.
Nuo rugpjūčio 18 d. Vilniuje prasidės judrios sankryžos modernizavimo darbai: numatomi laikini eismo ribojimai

2025 m. rugpjūčio 17 d. 16:07
​Vilniuje, Rasų ir Drujos gatvių sankryžoje, dėl vykdomų planinių modernizacijos darbų nuo pirmadienio, rugpjūčio 18 d., dalyje eismo juostų bus taikomi ribojimai, taip pat sumažintas leistinas greitis, pranešė „JUDU“.
Skelbiama, kad darbų metu sankryžoje bus įrengta nauja šviesoforų infrastruktūra, apsaugotos kairiojo posūkio kryptys, taip pat iš dalies apsaugoti dešiniojo posūkio manevrai iš pagrindinės gatvės bei sumažintas perteklinių atramų kiekis.
Anot „JUDU“, sprendimas tvarkyti Rasų–Drujos sankryžą priimtas dėl to, nes ši jau daugelį metų yra fiksuojama kaip viena pavojingiausių sankryžų sostinėje.
Sankryžos modernizacija vyks rugpjūčio 18–23 dienomis, dėl vykstančių darbų viešojo transporto eismas nesikeis, o esant poreikiui eismą reguliuos policijos pareigūnai.
remontassankryžaeismo ribojimas

