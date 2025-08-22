Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoSaugus eismas

Dėl įkaušusios įgulos teko stabdyti prabangų Japonijos traukinį

2025 m. rugpjūčio 22 d. 12:18
Jūras Barauskas
Prabangaus Japonijos traukinio su miegamaisiais vagonais operatorius pranešė, kad teko atšaukti vieną iš numatytų kelionių, nes paaiškėjo, kad jo įgula „kokybės kontrolės“ vardan ne vienerius metus gausiai vaišindavosi alkoholiu.
Daugiau nuotraukų (1)
„Kai kurie įgulos nariai, atlikdami įprastus kokybės kontrolės patikrinimus, ne kartą išgerdavo daugiau nei jiems buvo leidžiama“, – paaiškino geležinkelių bendrovės „East Japan Railway Company“, paprastai vadinamos „JR East“, dukterinė įmonė.
Anot dukterinės įmonės „JR East View Tourism and Sales“, pažeidinėjimai prabangiame traukinyje viešbutyje „Shiki-shima“ prasidėjo maždaug 2022 m. rugsėjį.
„Tai ne tik labai menkina pasitikėjimą mūsų verslu – toks asmenų, galinčių prižiūrėti mūsų svečių maršrutus, yra visiškai nepriimtinas“, – pridūrė ji.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad dėl to iš darbo jau buvo atleisti šeši darbuotojai, todėl operatoriui trūksta, jo paties teigimu, „darbo jėgos“.
Ketvirtadienį pranešė bendrovė, kad dėl šios priežasties teko atšaukti kelionę po Niigatos ir Nagano regionus, turėjusią prasidėti rugpjūčio 30 d.
Dvi naktis ir vieną dieną trunkančios kelionės kaina prasideda nuo 3 000 JAV dolerių. Į ją, be kita ko, įeina vakarienė traukinyje su prancūzų virtuvės patiekalais ir brangiais vynais, taip pat apsilankymas vyno gamykloje.
„Nuoširdžiai atsiprašome už nepatogumus, kuriuos patyrė tie, kurie nekantriai laukė“ šios kelionės, – sakė „JR East“.
JaponijaTraukinys

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.