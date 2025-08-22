I. Vėgėlė papasakojo apie eismo įvykį ir apgadintą jo „Jaguar“: atsakė dėl automobilio vertės

Paaiškėjo, kad politiko automobilį įbrėžė „Bolt Drive“ automobilį vairavusi moteris. Tai nutiko tuo metu, kai vairuotoja mėgino priparkuoti transporto priemonę.
„Yra tam tikras stresas, bet juk nė vieno žmogaus sveikata nenukentėjo, gyvybė neatimta. Tas svarbiausia. O metalas yra pataisomas – perdažomas, išlyginamas“, – po penktadienį nutikusio incidento komentavo Seimo narys.
Kadangi incidento metu I.Vėgėlė buvo socialdemokratų partijos būstinėje, pačio įvykio jis nematė. Tačiau „Bolt Drive“ automobilio vairuotoja paliko raštelį. Su ja buvo susisiekta, vėliau užpildyta eismo įvykio deklaracija.
Politikas atviravo gyvenime neturėjęs daug eismo įvykių, todėl šįkart pasitaikė galimybė susipažinti, kaip deklaraciją užpildyti nuotoliniu būdu. Aiškėja, kad nė policijos kviesti neprireikė.
„Tikrai patogu, greita, policijos tuo atveju nebūtina kviesti“, – patirtimi dalijosi jis.
Pasiteiravus apie incidento metu padarytus nuostolius, politikas pirmiausia akcentavo tai, kad tiek jam, tiek eismo įvykį sukėlusiai vairuotojai tai kainavo ir dar kainuos nemažai laiko.
„Žinot, jeigu tik tokie dalykai gyvenime nutiktų, tai turbūt visi būtumėm laimingi žmonės. Tai nėra tas dalykas, dėl ko reikėtų per daug imti į galvą ar jaudintis.
<...> Kadangi abu automobiliai drausti, tai žinau, kad draudimas atlygins tas sumas. Manęs tai nejaudina ir nedomina, todėl, kad nuveš į autoservisą, ten pasakys, kokia yra vertė, perduos draudimui“, – sakė I.Vėgėlė.
Tiesa, pačiam politikui iškilo klausimas, kiek šis eismo įvykis kainuos „Bolt Drive“ automobilį vairavusiai merginai.
„Įdomu, ar bendrovė turi vadinamąjį kasko draudimą, ar vis tik vairuotojas turi atlyginti tą žalą. <...> Jeigu neturi, tai merginai gali tikrai kainuoti tiek ir to automobilio sutvarkymas, tiek ir šito“, – mintimis dalijosi Seimo narys.
Pasidarė įdomu, ar pačiam I.Vėgėlei kurį laiką neteks pasinaudoti automobilių dalijimosi platformų paslaugomis. Tačiau per daug negalvodamas politikas patikino, kad problemų nekils ir galės vairuoti savo „Jaguar“ automobilį.
„Tikrai smulkmena. Kažkoks nubraukimas tikrai nedaro kažko, kad reikėtų keisti, nevažiuoti su automobiliu. Pavalai truputį ir važiuoji toliau.
Jei pažiūrėtumėte į Prancūzijos ir Šveicarijos automobilius, tai nė vieno nėra be kažkokių pabraukimų – išvažiuodami iš stovėjimo aikštelių jie paprastai pastumia vieni kitų automobilius, jeigu jiems per mažai vietos“, – atsakė jis.
Visuomenės smalsumui nuraminti, Seimo nario buvo pasiteirauta ir apie įvykyje minimo „Jaguar“ automobilio vertę, tačiau konkrečių skaičių politikas vis tik neįvardijo. Esą automobilis yra 2019 metų ir buvo įsigytas seniai.
Tiesa, I.Vėgėlė paatviravo, kad automobilis tikrai patogus.
„Tikrai tai nėra naujas automobilis, kuris turėtų nežmoniškai didelę vertę.
<...> Tuo metu aš nebuvau politikas – privatus asmuo, pirkau automobilį iš savo privačių lėšų ir, beje, neimu jokių Seimo kanceliarinių lėšų jokiam automobilio pirkimui arba nuomai, kaip daro nemaža dalis politikų. Mano supratimu, aš turiu teisę turėti tokį automobilį, kokio aš noriu, jeigu mano finansai tai leidžia“, – teigė Seimo narys.
Paaiškino, kokią žalą turi padengti vairuotojai
Platformos „Bolt Drive“ generalinis vadovas lietuvoje Svajūnas Aliukonis patikino, kad visi „Bolt Drive“ automobiliai yra apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
„Jei avarija įvyksta dėl „Bolt Drive“ naudotojo kaltės, tačiau naudotojas laikėsi sutarties sąlygų – pavyzdžiui, skubiai pranešė apie incidentą, vairavo blaivus, užpildė eismo įvykio deklaraciją – žalą kitam avarijos dalyviui atlygina draudimo kompanija, su kuria bendradarbiaujame“, – Lrytui atsiųstame komentare teigė S.Aliukonis.
Jei avarijos metu žalą patiria ir „Bolt Drive“ automobilis, ją atlyginti gali tekti ir automobilio naudotojui.
Vis tik tuo atveju, jei naudotojas laikėsi sutarties sąlygų, suma nebus didesnė nei 750 eurų.
„Pavyzdžiui, jeigu dėl naudotojo kaltės „Bolt Drive“ automobiliui buvo padaryta 50 eurų siekianti žala, naudotojas turės sumokėti 50 eurų.
Tačiau, jei padaryta žala bus didesnė nei 750 eurų ir sieks, pavyzdžiui, 1000 eurų, jei nebus pažeistos sutarties sąlygos, naudotojas mokės 750 eurų ir ne daugiau“, – pridūrė S.Aliukonis.
Vairuojančius bendrovės automobilius, kaip ir bet kokius kitus, S.Aliukonis ragino išlikti budriais ir laikytis kelių eismo taisyklių.
