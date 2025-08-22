Žinios, kurios šviečia.
Prasidėjo ilgai laukta šalia pajūrio esančios sankryžos rekonstrukcija: ribojamas eismas

2025 m. rugpjūčio 22 d. 09:56
​„Nuo rugpjūčio 21 d. vidurdienio uždaryta Klaipėdos plento ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankryža – čia startavo rekonstrukcijos darbai. Apie mėnesį vairuotojai kviečiami rinktis apylanką per L. Vaineikio g., tačiau eismas Klaipėdos plentu abiem kryptimis (link Klaipėdos ir Palangos) liks atviras“,– „Facebook“ paskyroje žinia dalijasi Šarūnas Vaitkus.
„Baigus darbus čia bus įrengtos po vieną eismo juostą kiekviena kryptimi bei saugi pėsčiųjų perėja su salelėmis.
Tai reiškia, kad pėstieji – o svarbiausia mūsų vaikai – galės drąsiai ir saugiai kirsti judrią gatvę.
Šie darbai yra dalis didesnio projekto – palei Klaipėdos plentą tiesiamų pėsčiųjų ir dviračių takų. Jie drieksis nuo žiedinės sankryžos su Vėžių ir Vasario 16-osios gatvėmis iki Nemirsetos.
Iš viso bus daugiau kaip 4 km takų su atskiromis juostomis dviratininkams ir pėstiesiems, poilsio aikštelėmis bei naujomis viešojo transporto stotelėmis, pritaikytomis ir žmonėms su negalia.
Šį projektą įgyvendina „Via Lietuva“ ir dalį šio projekto finansuoja savivaldybė.
Naująja infrastruktūra palangiškiai ir kurorto svečiai galės džiaugtis jau kitą vasarą!“– rašo Palangos meras.
