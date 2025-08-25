Atidarytas daugiau kaip penkmetį buvęs uždarytas tiltas

„Kazbėjų tiltas yra svarbi kasdienio susisiekimo grandis Panerių gyventojams, tačiau kartu jis turi ir išliekamąją kultūrinę bei emocinę reikšmę bendruomenei. Senosios tilto konstrukcijos išsaugotos būtent vietos gyventojų iniciatyva, nors iš pradžių planuota senąjį tiltą griauti ir vietoje jo įrengti naują. Po septynerių metų pertraukos, kai tiltu negalėjo judėti jokios transporto priemonės, rekonstruoto Kazbėjų tilto atidarymas ženkliai pagerins kasdienį vietos gyventojų mobilumą ir sutrumpins jų keliones“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Po remonto Kazbėjų tiltu vėl gali vykti dvipusis eismas su eismo pirmenybe atvykstantiems iš V. A. Graičiūno gatvės, transporto priemonių svoris ribojamas iki 5 tonų, aukštis – iki 3 metrų.
Remonto metu pakeisti Kazbėjų tilto konstrukciniai elementai – plieninė kniedyta perdanga, susidedanti iš skersinių, išilginių ir įstrižinių sijų, važiuojamosios dalies metalinės sijos, perdangos. Taip pat restauruota ir briaunota arkinė santvara (laikančioji konstrukcija), išsaugotos paveldosauginiu aspektu vertingosios statinio savybės.
Nors tilto rekonstrukciją buvo tikimasi užbaigti dar iki 2025-ųjų, projektas jau įsibėgėjus darbams turėjo būti keičiamas dėl atkasto akmeninio grindinio.
Kazbėjų tilto remonto darbų vertė siekia apie 1,124 mln. Eur. Darbai finansuoti Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Tilto remontu rūpinosi įmonė „YIT Lietuva“.
„Šis tiltas yra išskirtinis – ne tik technine, bet ir kultūrine prasme. Dėl to negalėjome rinktis paprastesnio kelio ar kompromisų. Derinome modernias inžinerines technologijas su tarpukario konstrukcijoms būdingais sprendimais, o kai kuriems darbams teko ieškoti ir laukti specialiai šiam tiltui gamintos 0,15x0,25x7 m matmenų tinkamos ąžuolo medienos.
Tokie sprendimai reikalavo daugiau laiko, bet tai buvo būtina, jei norime turėti patvarų ir autentišką statinį, kuris išliktų ateities kartoms. Džiaugiamės, kad įvykdžius darbus ir partneriams INHUS atlikus statinius ir dinaminius tilto bandymus, šis unikalus ilgai neeksploatuotas tiltas yra pripažintas tinkamu naudoti“, – sako bendrovės „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.
36 m ilgio tiltas per Vokės upę pastatytas tarpukario pabaigoje, praėjusio amžiaus 4-ame dešimtmetyje. Po Antrojo pasaulinio karo jis remontuotas, tačiau išvaizdos nekeitė – konstrukciją iki pat remonto pradžios sudarė medinė važiuojamoji dalis, monolitinės krantinių atramos ir dvi plieninės kniedytos erdvinės sijos.
Laikui bėgant, Kazbėjų tiltas buvo smarkiai paveiktas korozijos, dalis metalinių konstrukcijų sutrupėjo, tiltas prarado patvarumą, todėl 2018-aisiais dėl žmonių saugumo nuspręsta juo drausti eismą. 2018-aisiais tiltas buvo įregistruotas ir Kultūros vertybių registre kaip pavienis kultūros paveldo objektas.
Artimiausiu metu numatoma sutvarkyti ir kelią iki Kazbėjų tilto – Senojo Gardino plentą nuo V. A. Graičiūno g. iki Kazbėjų tilto ir Kazbėjų gatvę. Gatvių rekonstrukcijos projektą tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos, statybos darbai būtų atliekami 2026-aisiais.