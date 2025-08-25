Tragedija Lenkijoje: po mikroautobuso ir traktoriaus susidūrimo žuvo keturi žmonės

Viena svarbiausių Lenkijos transporto arterijų virto tragiško įvykio vieta: į mikroautobusu vykusius keleivius rėžėsi traktorius.
Po susidūrimo čia žuvo keturi žmonės.
Tragedija įvyko kiek prieš 14 val. vietos laiku.
Į nelaimės vietą nedelsiant atvyko specialiosios tarnybos – ugniagesiai, medikai, policija.
Vis dėl to, smūgio būta tokio stipraus, kad išgelbėti keturių žmonių gyvybių jau nebepavyko.
Šiuo metu jau pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti tikslias šio įvykio priežastis.
Kol kas nežinoma, kas nulėmė šią skaudžią avariją.
avarijaAutobusasTraktorius
