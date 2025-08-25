Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoSaugus eismas

Tragedija Lenkijoje: po mikroautobuso ir traktoriaus susidūrimo žuvo keturi žmonės

2025 m. rugpjūčio 25 d. 19:09
Lrytas.lt
Skaudi nelaimė įvyko pirmadienio, rugpjūčio 25-osios dienos popietę Mieržavos miestelyje, netoli pagrindinio kelio Krokuva–Varšuva, S7 magistralėje, rašoma Lenkijos naujienų portale „Fakt.pl“.
Daugiau nuotraukų (1)
Viena svarbiausių Lenkijos transporto arterijų virto tragiško įvykio vieta: į mikroautobusu vykusius keleivius rėžėsi traktorius. 
Po  susidūrimo čia žuvo keturi žmonės.
Tragedija įvyko kiek prieš 14 val. vietos laiku. 
Į nelaimės vietą nedelsiant atvyko specialiosios tarnybos – ugniagesiai, medikai, policija. 
Vis dėl to, smūgio būta tokio stipraus, kad išgelbėti keturių žmonių gyvybių jau nebepavyko.
Šiuo metu jau pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti tikslias šio įvykio priežastis. 
Kol kas nežinoma, kas nulėmė šią skaudžią avariją.
avarijaAutobusasTraktorius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.