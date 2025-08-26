Bet kuris vairuotojas automobilį pastatys idealiai: keturi žingsniai, ką reikia daryti

Tačiau iš tikrųjų „įsistatyti“ mašiną į vietą galima nesunkiai, jei laikomasi aiškios veiksmų sekos, paremtos geometrija ir vizualiniais orientyrais. Apie tai rašo „Autopilotas“.
Prieš pradedant manevrą svarbu tinkamai pasiruošti.
Įsitikinkite, kad vieta pakankamai didelė — bent jūsų automobilio ilgis plius vienas metras.
Užimkite pradinę poziciją: privažiuokite prie automobilio, už kurio ketinate statyti savąjį, ir sustokite lygiagrečiai, palikdami 50–70 cm tarpą.
Jūsų automobilio galinis bamperis turi būti vienoje linijoje su gretimos mašinos bamperiu.
Įjunkite avarinę signalizaciją ir nusiraminkite — skubėjimas čia didžiausias priešas.
Pats manevras susideda iš keturių pagrindinių žingsnių:
sukite vairą link šaligatvio ir važiuokite atbulomis, stebėdami padėtį per dešinįjį veidrodėlį;
orientuokitės pagal už jūsų stovinčio automobilio žibintus;
ištiesinkite automobilį, kol jis stovės maždaug 45 laipsnių kampu šaligatvio atžvilgiu.
Pasukite vairą į priešingą pusę, kol automobilis sustos lygiagrečiai šaligatviui. Jei reikia, truputį pavažiuokite pirmyn, kad idealiai ištiesintumėte. Šis metodas veikia todėl, kad paverčia abstraktų erdvės pojūtį į konkrečius vizualinius signalus.
Vairuotojui nereikia spėlioti kampų ar atstumų — pakanka atidžiai stebėti veidrodėlius ir laiku koreguoti vairą.
Kelis kartus pasitreniravus tuščioje aikštelėje, lygiagretusis parkavimas nebebus streso šaltinis, o taps įprastu veiksmu, kuris žymiai padidina pasitikėjimą savimi prie vairo.