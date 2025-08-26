Neringoje prasideda E. A. Jonušo gatvės rekonstrukcijos darbai

„Svarbi užduotis įgyvendinant darbus – sklandaus susisiekimo užtikrinimas. Svarbu pažymėti, kad įgyvendinant darbus eismas E. A. Jonušo gatve bus ribojamas, tačiau visiškai nestabdomas. Sieksime, kad kurorto gyventojai ir svečiai patirtų kuo mažiau nepatogumų“, – pabrėžia Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
E. A. Jonušo gatvė yra svarbi susisiekimo arterija, užtikrinanti patogų priėjimą prie kultūros, meno ir gamtos objektų. Šia gatve daugiausia naudojasi kurorto svečiai, vykstantys transporto priemonėmis link Parnidžio kopos apžvalgos aikštelės. Gatvėje veikia Eduardo Jonušo namai, Nidos meno kolonija, Nidos kempingas, teikiamos apgyvendinimo paslaugos, o netoliese yra ir buvusios Nidos sklandymo mokyklos teritorija.
„Kitais metais sukaks dešimtmetis, kuomet šiai gatvei buvo suteiktas Eduardo Antano Jonušo vardas. Per šį laikotarpį teritorijoje įvyko daug pokyčių – augo ir kūrėsi kultūrinės erdvės, atsirado daugiau kurortinių paslaugų. Didėjo susidomėjimas Nidos sklandymo mokykla. Investicijos į šios gatvės rekonstrukciją yra nuoseklaus savivaldybės darbo, siekiant gerinti kurorto infrastruktūrą, dalis. Autobusų stovėjimo zona ir šaligatvis leis patogiau organizuoti transporto srautus bei užtikrins saugų ir patogų judėjimą pėstiesiems“, – teigia Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Intensyvus pėsčiųjų judėjimas ir eismo saugumo užtikrinimo poreikis lemia būtinybę šioje gatvėje įrengti šaligatvį. Numatyta, kad 2 metrų pločio šaligatvis drieksis iki įkalnės, vedančios link Parnidžio kopos apžvalgos aikštelės.
Kadangi bendrame pėsčiųjų ir dviračių sraute neretai kyla nesaugios situacijos, šioje gatvėje numatytas tik pėstiesiems skirtas šaligatvis, o dviračių eismas bus organizuojamas važiuojamąja dalimi. Šaligatvis, kur tai įmanoma, nuo gatvės bus atskirtas žaliąja zona.
Lietaus nuotekas nuo naujai įrengiamų dangų planuojama surinkti į naujai projektuojamus nuotekų surinkimo šulinius.
Lietaus nuotekas nuo naujai įrengiamų dangų planuojama surinkti į naujai projektuojamus nuotekų surinkimo šulinius.
Autobusų stovėjimo zoną numatoma įrengti pietrytinėje esamos stovėjimo aikštelės pusėje, šiek tiek praplatinant E. A. Jonušo gatvę. Priklausomai nuo autobusų dydžio, bus įrengta apie 20 vietų autobusams.
Šiais darbais bus įgyvendinta dalis sprendinių, numatytų automobilių saugyklos, esančios Taikos g. 39, rekonstravimo projekte, t. y. bus įgyvendinti pirmasis ir trečiasis šio projekto etapai.
Šiais darbais bus įgyvendinta dalis sprendinių, numatytų automobilių saugyklos, esančios Taikos g. 39, rekonstravimo projekte, t. y. bus įgyvendinti pirmasis ir trečiasis šio projekto etapai.
Rekonstrukcijos darbai startuoja jau šią savaitę – pirmiausia bus atliekami paruošiamieji tvarkymo, menkaverčių želdynų šalinimo darbai.
Susisiekimo komunikacijų – E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje, Neringos sav. I ir III etapo rangos darbų sutartis pasirašyta su
UAB „VVARFF“. Sutarties vertė – 2 000 731,49 Eur.
UAB „VVARFF“. Sutarties vertė – 2 000 731,49 Eur.